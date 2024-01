Dvojčatá po narodení dali do iných rodín. Keď sa po rokoch stretli, zistili, že žili identický život

Jima Lewisa z amerického Ohia si adoptovali len tri týždne po jeho narodení. Jeho adoptívni rodičia mu dali nové meno James a kúpili mu psa, ktorého neskôr chlapec volal menom Toy. Ako školáka ho bavila matematika a tesárstvo, no nikdy nebol dobrý v pravopise. Ako dospelý sa oženil so ženou menom Linda, neskôr sa rozviedol a oženil sa so ženou menom Betty. Mal syna Jamesa, pracoval ako ochrankár, jazdil na Chevrolete a bol tuhým fajčiarom. Prečo o tom píšeme tak podrobne? Čítajte ďalej.

Od seba, ale bližšie ako sa zdá

Jima Springera z amerického Ohia si adoptovali len tri týždne po jeho narodení. Jeho adoptívni rodičia mu dali nové meno James a kúpili mu psa, ktorého neskôr chlapec volal menom Toy. Ako školáka ho bavila matematika a tesárstvo, no nikdy nebol dobrý v pravopise. Ako dospelý sa oženil so ženou menom Linda, neskôr sa rozviedol a oženil sa so ženou menom Betty. Mal syna Jamesa, pracoval ako ochrankár, jazdil na Chevrolete a bol tuhým fajčiarom. Zdá sa vám, že čítate znova to isté?

Je to tak správne, pretože James „Jim“ Lewis a James „Jim“ Springer boli jednovaječné dvojčatá, ktoré napriek tomu, že nevyrastali spolu a žili viac ako 50 kilometrov od seba, viedli takmer totožný život.

Stretnutie po 39 rokoch

Adoptívni rodičia oboch chlapcov vedeli, že ich synovia mali dvojča. Springerova mama si však myslela, že dvojča zomrelo, no Lewisova vedela, že druhý chlapec žije a tiež vedela, že ho noví rodičia nazvali rovnako ako oni – James. James Lewis sa ako 39-ročný rozhodol brata vypátrať. Keď sa bratia prvýkrát videli, strnulo si potriasli rukami. Potom sa objali a vybuchli do smiechu.

„Pozrel som sa mu do očí a videl som odraz seba,“ spomínal Springer. „Chcelo sa mi kričať alebo plakať, ale jediné, čo som mohol urobiť, bolo smiať sa,“ dodal. Po čase im však veľa vecí nedávalo zmysel. Obaja trpeli silnými bolesťami hlavy, mali sklony k obhryzovaniu nechtov, fajčili rovnakú značku cigariet a dokonca dovolenkovali na tej istej pláži na Floride.

Článok pokračuje na druhej strane: