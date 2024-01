Deti ju zatvárali do skriniek, ona sa im geniálnym spôsobom pomstila. Spoznávate toto chytré dievčatko?

Keď bola maličká, rodina sa s ňou odsťahovala do Nemecka, kde začala chodiť do škôlky. Nazýva to „takým príjemným traumatizujúcim zážitkom." Keďže nerozumela po nemecky, bola ticho a pre ostatné deti bola čudná. A keď ste v detskom kolektíve čudný - máte problém!

Spomína si, že rovesníci jej robili zle a zatvárali ju do skriniek. Kým bola zatvorená, aspoň jej dali na chvíľu pokoj. Sladká pomsta nastala, keď sa za pár mesiacov naučila ich reč. Počas popoludňajšieho spánku sa potom nakláňala nad ich postieľky a šepkala im: „Tvoja mama už nikdy nepríde!" Spoznávate toto chytré dievčatko, ktoré sa o seba vedelo postarať aj v ťažkej situácii? Dnes je z neho veľmi známa a obľúbená Slovenka.

Kto je na obrázku?

Foto: Instagram V. V.

Článok pokračuje na ďalšej strane: