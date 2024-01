Vyrastal v chudobe a spával na kuchynskej lavici. Vidiečana Janka Kurica uhnala krásna Simona z mesta

„Som mestský typ, ktorý si vzal vidiečana,“ priznala otvorene Simona Bubánová, ktorá si pred 34 rokmi vzala za muža najväčšieho vidiečana na Slovenku - speváka Jána Kurica. Aj keď manželia priznávajú, že nemajú takmer nič spoločné a ich povahy ani nemôžu byť rozdielnejšie, fungujú spolu vďaka niekoľkým užitočným radám.

Gitara od sestry

Janko Kuric sa narodil v Rovinke do chudobnej rodiny, aj keď si to ako malý chlapec neuvedomoval a hovoril, že ani v paláci nemohlo byť lepšie ako u nich. „Mali sme dvojizbový domček bez vodovodu a záchoda, ale zato s krásnou latrínkou na konci dvora. Od studne som vždy chodil s dvomi vedrami vody – na umývanie a na pitie,“ spomínal pre SME na náročné detstvo, počas ktorého spal na tvrdej lavici v kuchyni.

Všetko mu vynahradilo bláznenie s kamarátmi vonku a hudba, ktorú s otcom počúvali zo starodávneho veľkého lampového rádia. Najviac sa mu páčila dychovková hitparáda, no keď mu raz otec doniesol domov trubku, vedel, že to nebude také jednoduché. Nakoniec podľahol hre na gitare, ktorú mu nechala doma v skrini sestra, ktorá emigrovala do Austrálie.

Fajčenie škodí zdraviu

„Bol som práve v puberte, kúpil som si struny, knižku a stal sa zo mňa muzikant. Naučil som sa zopár akordov a keď sme mali s chalanmi čundre pri Dunaji alebo na futbalovom štadióne, tak okrem suda s pivom tam bol aj Jano Kuric s gitarou, ktorý hral do rána,“ spomínal pre Nový Čas pre ženy Janko Kuric. Mal len 17 rokov, keď zložil svoju prvú pesničku Fajčenie škodí zdraviu.

K piesni ho inšpirovali rodičia, ktorí boli tuhí fajčiari, otec vyfajčil aj 50 cigariet denne a cigarety sa nevzdal ani v spálni. „Ja som to nenávidel, to bol taký protest song,“ priznal po rokoch o pesničke, ktorá preslávila jeho prvú skupinu Ventil RG. Tá bola typická svojím imidžom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/radosinskenaivnedivadlo/photos/%C5%A1%C3%ADny-do-rado%C5%A1iny-mlady-janko-kuric-si-zatancoval-s-velkou-hereckou-a-nasou-rodac/2538855979672873/?paipv=0&eav=AfZ3l_Sw_m-4VpgDjYMvIVp30_eAdwsJl9Yt8P7qwuRArJfDIxsgT4moUEiCMvaxLBU&_rdr

Členovia kapely nosili tmavé obleky s bielymi košeľami, ktoré si požičiavali od svojich otcov a dedov. Keď sa po Jankovej vojenčine kapela rozpadla, pomáhal s aparatúrou Tublatanke aj Beáte Dubasovej a po rokoch založil skupinu Vidiek. V tom čase sa naňho usmialo šťastie aj v súkromí, pretože stretol svoju budúcu manželku, akademickú maliarku, podnikateľku a kedysi najbližšiu spolupracovníčku Václava Havla. So Simonou Bubánovou si dodnes nepamätajú ani dátum svojej svadby.

