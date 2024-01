Vydala sa, no nechala si to pre seba. Seriálová hviezda tajne povedala áno snúbencovi Dominikovi

Do povedomia divákov sa zapísala najmä úlohou učiteľky Laury v kriminálnom seriáli Klamstvo, no aj rolou Lucie v Mame na prenájom. Monike Horváthovej sa však nedarí len pred televíznymi kamerami, ale aj v súkromí. Dlhé roky totiž tvorí harmonický pár so snúbencom Dominikom, s ktorým vychováva aj dve dcérky. Fanúšikom sa teraz nenápadne pochválila krásnou novinkou.

Svadbu odďaľovali

Hoci sa obaja zaľúbenci pred oltár dlho neponáhľali, teraz konečne prišiel na psa mráz. Monika totiž pri zhodnotení vlaňajšieho roka na sociálnej sieti svojich fanúšikov prekvapila videom, na ktorom jasne vidieť aj zábery z ich veľkého dňa.

Dominik svoju milovanú Moniku požiadal o ruku ešte v roku 2022, no pred oltár sa nepostavili. Dôvodom podľa herečky vraj mal byť aj seriál Klamstvo, pre ktorý si so sobášom museli dať pauzu. „Plánovali sme svadbu v exotike, takže sme sa obzerali po rezortoch. Dokonca som si už skúšala šaty... Ale prišlo Klamstvo,” vysvetlila Monika pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Odhaľujúce zábery

Vtedy dodala, že sobáš naďalej plánujú, ale sami vraj uvidia, kedy na to bude čas. „Popravde sa nám do svadby veľmi nechce, najmä organizačne. Sme takí lenivci a veľmi sa pohrávame s myšlienkou, že to spravíme na úrade s dvoma svedkami a v prítomnosti našich dvoch dcér. Aspoň ušetríme peniaze,” uviedla herečka ešte vo februári 2023.

Koncom roka sa všetko zmenilo, herečka po 11 rokoch vzťahu napokon povedala konečne áno svojmu Dominikovi a stala sa z nej pani Szabó. „Bol to pre nás veľmi silný rok. Niektorí nám zo života odišli, iní zase prišli. Spoznali sme mnohé nové miesta doma aj vo svete. Vznikli veľmi silné spojenia - verme, že navždy. Celým rokom nás prevádzala naša rodina, naši blízki, naši priatelia... som si istá, že na rok 2023 nikdy nezabudneme,“ napísala k videu, kde vidieť aj zábery zo svadobného obradu.