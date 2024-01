VIDEO: Sneh udupávali vojaci s ľudovkami na perách. Takto v Jasnej pred 42 rokmi vítali lyžiarske hviezdy

Nízke Tatry už o pár dní privítajú svetovú lyžiarsku špičku na čele s Petrou Vlhovou či Američankou Mikaelou Shiffrinovou, organizátori prestížnych pretekov Svetového pohára v Jasnej preto intenzívne dolaďujú posledné detaily. Aj keď im dnes pomáhajú najmodernejšie technológie, pamätníci si ešte možno spomenú na obdobie, keď ruku k dielu priložilo množstvo dobrovoľníkov. Pozrite si s nami, ako vyzerali prípravy v dobách dávno minulých.

Rozdiely išli bokom

„Vyjde alebo nevyjde počasie,“ pýta sa moderátor v dobovej reportáži, ktorá zachytáva vrcholiace prípravy na SP v zjazdovom lyžovaní v Jasnej v roku 1982. Do Demänovskej doliny v tom čase cestovali lyžiari ako Ingemar Stenmark, Phil Mahre, Steve Mahre a mnohí ďalší, ktorí sa do histórie zapísali ako tie najväčšie mená zjazdového lyžovania.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=571666798490288

Ako uvádza Zoznam, v Nízkych Tatrách to vnímali ako obrovský športový sviatok a v období tvrdého socializmu jedno z mála podujatí, kde išli bokom rozdiely medzi východom a západom. Aby bolo všetko dokonale pripravené, na tratiach pracovali stovky ľudí.

Udupávali ho zástupy vojakov

Svah totiž nepripravovali ratraky, ako to poznáme dnes, ale od rána do večera zjazdovky udupávali zástupy vojakov s ľudovkami na perách. „Ratraky boli aj v tom čase, ale bolo potrebné poriadne udupať spodnú vrstvu snehu, nato sa potom liala voda a tak bol sneh konzistentnejší. Ratrak by to bol rozbil,“ vysvetľuje na sociálnej sieti Vierka, ktorá bola jednou z dobrovoľníčok.

