Upadol do bezvedomia a hrozilo, že zomrie. Miroslavovi Donutilovi zachránilo život 30-ročné abstinovanie

Povedali mi, že keby som prišiel o tri týždne, bol by zrejme koniec, bolo by už neskoro, spomínal herec.

„Herci pijú, je to pravda, ale pijú rovnako ako všetci ostatní. No keďže sú viac na očiach, tak pijú viac,“ hovoril kedysi legendárny rozprávač Miroslav Donutil, ktorý na javisku aj pred kamerou často hral opitého. Málokto pritom vedel, že herec je v skutočnosti dlhoročným abstinentom. Práve to, že sa ako mladý bohém rozhodol skoncovať s alkoholom, mu zachránilo život. Pre neznámu chorobu totiž takmer zomrel.

Alkohol? Anjel aj diabol

S Bolívkom sa smiali, že ani Casanova na nich nemá. V 80. rokoch boli slávni, liezlo im to podľa ich slov na mozog, nemali žiadne starosti, užívali si ženy, alkohol a žili, ako keby mal byť každý deň ten posledný. Bolek Polívka otvorene hovoril, že s alkoholom to často prehnal tak, že skončil v stave, kedy sa mu podlamovali aj ruky.

„V minulosti som často hovoril, že nie som opilec, ale som priateľ opilcov. Eva Holubová o sebe tvrdí, že je nepijúca alkoholička, z toho som vyvodil, že som pijúci abstinent,“ povedal raz v rozhovore pre Blesk Bolek Polívka, ktorý priznal, že alkohol je preňho ako anjel aj diabol.

„Niečo iné je myslieť si, že máte alkohol pod kontrolou, a naozaj ho pod kontrolou mať. Ako ma občas opisujú, zdá sa, že to už niekedy nezvládam. Mojím meradlom je, keď ráno neviem, čo som večer robil. To je potom veľmi nebezpečné,“ hovoril Polívka. Kým on pokračoval v živote bohéma celé roky, Miroslav Donutil musel jedného dňa nadobro skoncovať s alkoholom.

Záchvaty, pri ktorých mohol zomrieť

Mal len 18 rokov, keď mal prvý záchvat, ktorý si lekári nedokázali vysvetliť. Niekoľkokrát preto upadol aj do bezvedomia a pre zlú liečbu a prístup jednej lekárky dokonca takmer zomrel.

