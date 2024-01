Sama má málo, no aj tak prichýlila šesť vnúčat. Babičke Judite čin neznámeho dobrodinca nahnal slzy do očí

Keď sa povedia Vianoce, mnohí si predstavia kapustnicu, rybu so šalátom či hŕbu darčekov pod vysvieteným stromčekom. Deväťnásobná babička Judita z dedinky Pribeta v Komárňanskom okrese si však želala iba to, aby mohla svojim vnúčatkám dopriať aspoň spoločne strávený čas. Aj keď by im pre zlú finančnú situáciu nedokázala pripraviť sviatky, aké by si zaslúžili, vďaka dobrým ľuďom zažili malý vianočný zázrak.

Nechcela, aby skončili v detskom domove

„Frederika dostala rakovinu maternice a mala 34 rokov, keď zomrela. Ešte chceli jedno dievčatko, po tomto najmladšom chlapcovi, ale to už nestihli. Čo sa dá robiť, to je osud,“ spomína si pre TV JOJ Judita so smútkom v hlase na svoju dcéru, ktorá mala deväť detí. Ich otec mal po smrti svojej ženy problémy, a tak hrozilo, že skončia v detskom domove.

S touto myšlienkou sa však Judita nedokázala zmieriť, preto ich napriek zlej finančnej situácii bez váhania prichýlila v skromnom domčeku. Traja z nich však k babičke stále chodia len na sviatky a na víkendy, no robí všetko preto, aby si ich jedného dňa mohla domov zobrať všetkých.

Vianočný zázrak

„Dobrých ľudí sa všade vojde veľa. Mám tu šesť detí, ktoré sú u mňa stále,“ vysvetľuje 63-ročná žena, ktorá vychovala päť detí. Namiesto zaslúženého dôchodku však stále pracuje na tri zmeny. „Musím, lebo inak by som nestíhala nič. Či finančne, či jednoducho v domácnosti. Musím si na to našporiť a ešte aj deti vždy potrebujú niečo. Staršie dievčatá mi pomáhajú tak, ako môžu, pretože aj ony ešte chodia do školy,“ priznáva obetavá babička, ktorej deti nepovedia inak ako mama.

