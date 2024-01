Neoblieka ju žiaden známy návrhár. Pre Celeste Buckingham šijú róby nadané deti z rómskych osád

Obľúbená speváčka žije so svojou rodinou na portugalskej Madeire, no na Slovensko nedá dopustiť. Ako informoval denník Korzár, Celeste Buckingham u nás predstavuje nielen nové skladby, ale dáva šancu aj šikovným rómskym študentom, ktorí sú jej dvornými krajčírmi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/CelesteBuckinghamOfficial/photos/bc.AbrArVtMd-mbyFVk6KTCxbMrE2voiF2QLN_rhazYN4ZA5xlCLaO_-3kH7cvKl__m5SKrlDtGbMVJZ-yiIY7udwwGp5GOEnEhScpUYTe7XSZ0RC_rwMq6JAnG1-PPnXuPMNeqx1qleD_CP8yWjsuJZl4S/1032555296845146/?opaqueCursor=AbpAQ7kT7sKzsjasx1G4Hm3JVOs6KRxOhop9QJtmDOyLQrVF9inrrOkMrlEPwvZ6Vv3Gcrt1gIwFRx-VfR5QjUtX5qpWo-YFsl1gDpMYUvCWfC1XSLqFjmcJ_nB9ihgVDKozxS4rgd4vEMS3ia9BNoGi6jXnmmcBbty5g-noljqzhNdaZUCuux90BnIpWD7Q06cW6d6J-m1gJkezY1iu6NdMbGcCYDpZfHvCTkOeh_O7xKX8PNwVnLXvQsuQ-YZRKepW0JwyayFNEYZqtPNn0e5vD1v0nij32baTIMYfk0PQYsulwdI0xJT8pzAgEpdZZHGLX-ynF7E7S6u1wDYSnhqVLRQY9Jf3VLcx4xVPgsbuHYrRnc0HUFe-3-diSSxu-cQOevbvtY6K8MFrSZSfJ9Jq747I24Xx2CIbTffhbXJUPA50_S3b-tVuIxamk8cqB-SDf1cPKBliELX3uh-j3q7fXdQByMFnZMnF9gwlulvC5KLD6WBQuO4g3uRGYwzAi7svE_yHF61cUQfzE56fAkT_7BPWcRq8cAzZ-BQ3zJdmMHP5Py1j9CNCV8PwyqapBNquLRxZLMYsRBMsGHYy2UviBBkqiTU_GbZqrI9Bg_90ljtdMvgI9EqBjanBgZw-kVvZqa9obgfcQPUMWY6ZDJXJbbO56qPZ5GThpQr1WELcgghAlkYH8bXVabAfHaPMXqZcKX44u65sv2vGpxiG0FCF

Tí jej niekoľkokrát ušili krásne róby, ktorými zahviezdila napríklad aj na Česko-Slovenskom plese v Prahe a vytvorili jej aj špeciálne šaty na koncertné vystúpenia. Žiaci z kežmarskej Súkromnej spojenej školy, Biela voda sa pritom so speváčkou spojili vďaka náhode.

(Ne)tradičná škola

Ako pre Korzár prezradila riaditeľka školy Aneta Jurgovianová, Celeste sa o nich dozvedela vďaka svojej mame, ktorá náhodou v jednej kaviarni počúvala cudzí rozhovor. Neznámi ľudia sa bavili práve o kežmarskej škole. Celestina mama neverila, že na Slovensku existuje vzdelávacie zariadenie, ktoré dáva šancu deťom z rómskych osád a zo zanedbaných rodín. „Potom k nám zavolala, chcela si pozrieť školu, študentov, naše elokované pracoviská. Bola nadšená. O dva týždne prišla už aj so Celeste,“ spomínala Jurgovianová.

Kežmarská škola sa už takmer 15 rokov venuje predovšetkým deťom z rómskych osád. „Chcela som, aby myšlienka vzdelávania Rómov priniesla svoje ovocie a vôbec som nepredpokladala, že budeme priekopníkmi v tomto vzdelávaní,“ povedala riaditeľka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ssoskk/photos/716761725195415

Školáci sa zameriavajú na remeslá, aby mohli priamo vo svojich komunitách vyrábať a opravovať veci. Ďalším dôvodom je, aby sa po ukončení školy uchytili v praxi. Súkromnú inštitúciu v minulosti navštívil aj bývalý prezident Andrej Kiska, podľa ktorého táto škola dokáže vytiahnuť zrejme často zabudnuté deti.

„Deti, ktoré by možno nemali budúcnosť, nevedeli by sa možno v praxi uchytiť. Dokáže z nich vychovať zručných remeselníkov, krajčírky či kaderníčky. Bol by som veľmi rád, ak by sa tento projekt darilo rozšíriť po celom Slovensku,“ povedal v roku 2017.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ssoskk/photos/1064509053754012

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/CelesteBuckinghamOfficial/photos/basw.AboA4KHXaS5faSDdRY8a4q9z3PP04RtkPGpwjSRubID7UpBsrMt-lg6ZrCJTPgHBFcs74VcQCdyRXn4GonSb5inI9tH853ci9xg1_V7RSoDrfSpij-omAcUSm9Bu5t2mKpuNXfpJS51sMt7trbwBzeX8kJSvrqKkPXSwK2xVgn6Tlw/1341310475969625/?opaqueCursor=AbpL3OY1ot5PJLshGNDPz4l5WnIXbP0DuOHE0W003yU7ZbiNh3m0bfLqBfRvzwLm63gPn_nhfTA5fVXyXQsS9i7Dato46N5avGtGU8G-PrOcA04wdxv4blghOh7P_JLkUR7G3W0wETswWTWv-_3zDSaVtqWYVXTA7BfCTawd2iUoowaJB6lps91jnPIjRFFKLE5A-vEEDP2byoucilJBcrplPsPam3nOrJNl6YckuYOmKcZh7b20uKNQB9pdhq1Z4OdMH217kRbYZTqaNN2HkMbkJi2KAa0r862-DDjNw-gXvASYpPDJJ0VVJW2gYR40sbcab4yv6HrO6BtyCDby6f3MGJiO4W7RTXGSqGAemVLT9pce2tDy9hTtaEQPFyUpYBVxn63bMKTaRTYm3yV5R1dOj8zpxxg8NZsmidZCyDyrvHHKmG0n5l4mBa9eW3r_qDfjNDH2tYLApbHt0mlLQo2N-yL7oJ148o7TKC4QrSZPqAgIACl2AKHW1M7-_JBJB1mDcHrrV1F7HUZjufJcgdNGB6EPYynm2u2RXMl5jlk9MPvvaPNRrItLlajoEGiXwW5VXdTeGHAGEGod3-juXDLx479vPJRgEhxwe2nMO8VKUWBCPTk-XvmDjInayqd9r2ApNf9VEXrGwHw1XHUJQk9vKp5l5OX0JEr6O179ne0rRau8BpdWa4BCmfG9A0j_PzeZ2XxlZRLdUFv3upr5MLttazXkj1lZ6K65gG_ULraOCDsOqGynKRVzejWDhRiE-_fGHtDXbZm6dtLhKbRyOjZwL69Klvcad78B0l287i5JvJG4nmmy9oW7SWoDcD9eKuDCR3eDgC_ILN6Gp0bXOyJY

Gucci? Nie, ďakujem

Keď navštívila školu Celeste, ihneď chcela s deťmi spolupracovať. Vymyslela charitatívny projekt Celeste camp, týždenný kemp v lone prírody, ktorý je určený pre rómskych žiakov, ktorí majú v škole dobré výsledky. Okrem toho sa speváčka stala tvárou Festivalu študentského remesla, kde niekoľkokrát vystúpila a výťažok z koncertu venovala na dobročinné veci. Najväčšiu úlohu ale tmavovláska zohráva v tom, že hrdo reprezentuje výtvory rómskych študentov.

Článok pokračuje na ďalšej strane: