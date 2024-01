Na Troch kráľov alebo skôr? Etnologička Katarína Nádaská vie, kedy by ste mali odzdobiť vianočný stromček

Stromčeky na Vianoce kedysi dávno viseli zo stropu, pretože v domoch nebolo miesta a boli ozdobené len slamou, pretože neexistovali ozdoby. Vianočné stromčeky dnes má každá domácnosť a mnohí sa pretekajú v tom, koľko ozdôb dokáže jeden stromček udržať. Etnologička Katarína Nádaská nám pred sviatkami poradila, kedy by sme stromček mali postaviť a teraz prezradila, kedy je najvyšší čas stromček zložiť. Naši predkovia verili, že ak neodzdobia stromček v správnom čase, budú mať počas roka smolu.

Katarína Nádaská Foto: TASR

Stromčeky odpudzovali démonov

Ako prezradila Katarína Nádaská pre Plusku, už v staroveku ľudia verili, že v brečtane a cezmíne prebývali stromoví duchovia. Ak tieto rastliny vyhodili z domu ešte pred koncom sviatkov, verili, že ich postihne zlá úroda.

„Starí Slovania už používali ihličnaté vetvičky, nie veľké stromčeky, lebo mali skôr ekologické myslenie. Prioritná funkcia vetvičiek bola, že si nimi v zime zdobili príbytky. A keďže ihličnany majú ostne a pichajú, všetko, čo bolo ostré, malo odpudzovať nejakých démonov,“ vysvetľovala v minulosti pre TASR.

Na archívnej snímke dôchodkyne chystajú vianočný stromček. 23. decembra 1967 v Bratislave. Foto: TASR - Alojz Prakeš

Stromčeky sa na území Slovenska začali udomácňovať až postupne. Tento zvyk prišiel na územie Prešporka z nemecky hovoriacich krajín. Ich prvou zastávkou na našom území boli podľa etnologičky šľachtické a meštianske domy zo začiatku 19. storočia. Kým sa však vianočné stromčeky dostali aj na vidiek, trvalo im to takmer sto rokov. Dnes sú vianočné stromčeky pevnou súčasťou našich tradícií a každá rodina stromček skladá a rozkladá v iný čas.

Kedy je ten správny čas?

„Milujeme Vianoce, takže stromček máme až do Hromníc,“ napísala v ankete na sociálnych sieťach pani Johana. „My ho dávame dole po Troch kráľoch, ale ak náhodou ešte napadne sneh, nechávam aj do konca januára kvôli atmosfére,“ prezradila zase pani Milena. „Neskladám, stojí do ďalších Vianoc. Rok zbehne ako deň a zase bude Silvester,“ zasmiala sa ďalšia z komentujúcich. Kedy je podľa etnologičky Kataríny Nádaskej ten správny čas na odzdobenie stromčeka?

