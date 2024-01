Mal 100 kíl a telo ho zradilo. Tomáš Juríček pri Anežke dosiahol nemožné, svoju lásku dokázal netradične

Bol to moment ako z romantického filmu. Nič netušiaca Anežka práve docvičila a od vyčerpania klesla na zem. Odrazu k nej prišiel jej priateľ, pomohol jej vstať, pokľakol pred ňou a za potlesku všetkých ľudí v posilňovni ju požiadal o ruku. Keď zo stropu začali snežiť konfety, ona mu v slzách po 11 rokoch vzťahu povedala vytúžené „áno". Dnes spolu žijú v harmonickom zväzku a vychovávajú dcérku aj synčeka.

Moderátor Telerána Tomáš Juríček sa ku svojmu šťastiu musel prebojovať. Kedysi vážil 100 kilogramov a o svoj zdravie príliš nedbal. V 24 rokoch prišla náhla rana osudu - počas jedného bežného rána bez akýchkoľvek varovných signálov dostal mŕtvicu. Bolo jasné, že ak so sebou niečo neurobí, neskončí to dobre. Tomáš sa rozhodol pre radikálnu zmenu, chytil do ruky uterák, fľašu vody, obliekol cvičebný úbor a nabehol do telocvične. Bola pri tom aj jeho Anežka.

Foto: Facebook, Tomáš Juríček - Moderátor

Za kariéru vďačí Viršíkovi

Tomáš Juríček je rodený Bratislavčan a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ukončil v roku 2012 štúdium v odbore marketingová komunikácia a reklama. Jeho mediálne začiatky sa spájajú najmä s moderovaním v regionálnych rádiách, neskôr mal pravidelnú rannú a popoludňajšiu šou v rádiách Europa 2 a Rádio Jemné.

Podobne však ako aj iní rádioví spíkri, ktorí vzhliadali k zosnulému Julovi Viršíkovi, aj on vďačí za kariéru práve jemu. Kedysi totiž vyšlo najavo, že za to, že vôbec dostal šancu ukázať, čo v ňom je, je zodpovedný Julo. „Na tom chalanovi je niečo, s čím sa dá pracovať,” zneli slová skúseného moderátora v čase, keď Tomáš ešte ako mladík prišiel na konkurz. A ukázalo sa, že Viršík sa opäť raz nemýlil.

Keď Julo Viršík v roku 2021 vo veku 56 rokov zomrel, Tomáš na svojom profile na sociálnej sieti zdieľal príspevok s týmito slovami: „Bol raz jeden chlapec... Ten ustráchaný chlapec prišiel na konkurz. Na konkurze boli tí, ktorých obdivoval iba z rádiového éteru... Medzi nimi bol aj on - prísny, vtipný, ľudský a spravodlivý Julo,“ napísal smutne známy moderátor.

Po odchode z rádia potom nastúpil pre deviatimi rokmi do súkromnej Televízie Markíza a sedem rokov sa už divákom na televíznych obrazovkách prihovára z relácie Teleráno.

Začínal odznova

Hoci po pracovnej stránke sa nadanému moderátorovi darilo, v súkromí sa potýkal s vážnymi zdravotnými problémami. Mal veľkú nadváhu a v 24 rokoch nečakane dostal mŕtvicu.

