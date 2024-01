V detstve bol šikanovaný a mal najtemnejšie myšlienky. Spoznávate chlapca, ktorý je dnes superhviezdou?

Usmievavý blondiak sa narodil v kanadskom mestečku London, no nevyrastal tam. V detstve sa zaujímal o hokej, futbal a šach, no postupne sa preorientoval na hudbu - sám sa učil hrať na klavíri, bicích, gitare a trúbke. Okrem toho si však musel poradiť aj so šikanou, počas ktorej mu napadli aj čierne myšlienky. Dnes má 29 rokov, jeho manželkou je známa modelka a patrí medzi najpredávanejších hudobníkov histórie.

Spoznávate chlapca na obrázku?

Foto: Instagram J.B.

