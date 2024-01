Dokázala by ho jesť od rána do večera. Zuzana Vačková vám pripraví svieži šalát, ktorý je chutný a zdravý

Je hviezdou divadelných dosiek, televíznych obrazoviek, ale aj sociálnych sietí. A práve tam herečka Zuzana Vačková často ukazuje svoje kulinárske umenie, ktorým inšpiruje tisícky fanúšikov. Ak máte chuť na niečo rýchle, zdravé, ale zároveň aj poriadne chutné, nehľadajte ďalej. Šalát od Zuzany Vačkovej spĺňa všetky tieto podmienky.

Jednoduchosť nadovšetko

Herečka si dáva pozor na svoju stravu a zameriava sa na zdravé a rýchle recepty, ktoré má najradšej. „Jedlá, ktoré doma pripravujem, sú väčšinou zeleninové a jednoduché,“ povedala v rozhovore pre Varechu. Základom je už v obchode vynechávať nezdravé potraviny a priniesť si domov len tie zdravé, tvrdí.

„Jednoduché, zeleninové, farebné a voňavé. Milujem aj pečenie, ale stále u mňa vyhrávajú úplne jednoduché jedlá,“ opisuje svoje najobľúbenejšie pokrmy pre Zoznam. Jej recepty budete mať hotové za chvíľočku, pričom potešia vaše telo a pomôžu, ak máte ambíciu schudnúť. Zuzana ešte okrem zdravej stravy pravidelne cvičí, dokonca sa aj otužuje.

Osvieženie jej prináša skvelý pocit. „Tie endorfíny sú úžasné,“ hovorí aktívna herečka. Svieži je aj letný šalát, ktorému nedokáže odolať. „Šaláty. V lete by som ich jedla od rána do večera,“ hovorí v jednom zo svojich videí. Jej recept je aj pre tých, ktorí si radi plánujú obsah svojich jedálničkov. Tento šalát si totiž jednoducho uzavriete do zaváraninovej fľaše, ktorú uskladníte v chladničke a môžete ju kedykoľvek vybrať.

Svieži šalát od Zuzany Vačkovej:

