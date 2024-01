Vyzeráš ako mimozemšťan, smiali sa mu spolužiaci. Filmový Mr. Bean dokázal smrti ujsť až dvakrát

Kto by si nepamätal na popleteného Mr. Beana, ktorý dokázal plávať životom aj napriek svojej ohromujúcej nekompetentnosti a detinskosti? Na jeho príbehoch sme sa kedysi smiali všetci. Jeho predstaviteľa, britského herca Rowana Atkinsona, si už nikto nevie predstaviť inak, hoci sa počas svojej kariéry preslávil viacerými úlohami. A uznávaný komik neuveriteľné príbehy nezažil iba na filmovom plátne – stali sa mu aj v reálnom živote.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/BlackadderFanpage/photos/a.9732678799/10150264551638800/

Nenápadný génius

Rowan Atkinson sa narodil 6. januára 1955 v Stockfielde neďaleko anglického mesta Newcastle. Už ako malý chlapec vedel rozosmievať rodičov a kamarátov v škole. Bol technicky nadaný, nad hereckou kariérou sa v mladom veku nezamýšľal. Počas štúdia na škole v Durhame zažíval ťažké časy - deti sa mu často posmievali za jeho vzhľad, tvrdili, že vyzerá ako mimozemšťan a že je zvláštny, uvádza The Independent.

Začiatkom roku 1976 sa stretla skupina mladých študentov z Oxfordu, kde študoval aj on. Jedným z nich bol Richard Curtis, dnes mimoriadne známy režisér, ktorý si všimol dosť zvláštneho doktoranda z elektrotechniky, ktorý sa vždy objavil, ale nedokázal vysloviť jediné slovo. Na záverečnom stretnutí sa ten tichý študent, ktorým bol Atkinson, postavil a prekonal koktanie. „Urobil monológ o šoférovaní, nasledovaný tým, čo stále robí, kde napodobňuje a zároveň rozpráva. Bol to čistý génius,“ spomínal Curtis.

Prvá veľká úloha

Po skončení štúdia na Oxforde sa budúci herec začal najskôr venovať písaniu krátkych scenárov prevažne komediálneho charakteru, čo mu otvorilo cestu do televízie. V roku 1979 napísal pre televíziu BBC seriál Not The Nine O'Clock News (Žiadne správy o deviatej, 1979-1982), ktorý režíroval John Lloyd. V ňom sa prvýkrát postavil pred kameru. Jeho prvotina sa stala jednou z najobľúbenejších relácií roka a Atkinsonovi vyniesla ocenenie British Academy Award.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.