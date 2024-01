Chcú si prestať hrýzť nechty či obmedziť telefóny. Inšpirujte sa predsavzatiami, ktoré si dávajú celebrity

Obdobie, ktoré nastáva bezprostredne po oslavách Nového roka, je pre veľa ľudí začiatkom na to, aby vo svojich životoch zmenili niektoré veci a viac mysleli na seba. Novoročné predsavzatia si však nedávame len my obyčajní smrteľníci, ale aj známe osobnosti. Inšpirujte sa preto s nami, aké predsavzatia si dali v minulosti či pre rok 2024 slávni ľudia.

5. Kourtney Kardashian

Televízna osobnosť a členka klanu Kardashianovcov si pred niekoľkými rokmi zaumienila, že sa zbaví závislosti od mobilného telefónu. „Chcem tráviť viac času v prítomnosti a menej času na telefóne v imaginárnom svete,“ uviedla Kourney Kardashian v jednom z rozhovorov.

4. Heidi Janků

Ešte v minulosti si známa česká speváčka dala za úlohu, že konečne zrekonštruuje kúpeľňu. Tentokrát si však zavtipkovala aj na tému muži. Že by tak jej novým predsavzatím bolo nájsť si partnera? „Asi by to potešilo bulvárnych novinárov. Ale to nehrozí,“ povedala Heidi Janků so smiechom.

3. Adela Vinczeová

Obľúbená slovenská moderátorka Adela Vinczeová si údajne jedno z predsavzatí, ktoré si zvykne dávať, hovorí každý deň. Aj kedysi si povedala, že bude viac cvičiť, menej posudzovať a byť vďačnejšia, píše denník Nový Čas.

