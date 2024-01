V roku 2024 nás môže potešiť ďalšie nebeské divadlo. Vďaka jednému triku vám nádherný úkaz neutečie

Je to fenomén, ktorý obvykle môžeme vidieť iba v oblastiach blízko severného magnetického pólu. Napriek tomu sme si polárnu žiaru začiatkom novembra dosýta užili aj na našom území. Ak vám pohľad na magické nebeské divadlo unikol, český astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave prináša dobré správy. Vie, kedy približne sa môže v roku 2024 nad Slovenskom znova objaviť a ako si ju nenechať ujsť.

Upozorniť vás môže aplikácia

„ V roku 2024 sa Slnko dostáva do maxima svojej aktivity a je teda opäť možné, že budeme svedkami aj viacerých polárnych žiar viditeľných z nášho územia,“ uvádza Horálek pre portál Astro-novinky.eu. Zároveň dodáva, že aj keď sa presný dátum nedá určiť takto dopredu, najväčšie šance na pozorovanie polárnej žiari sú na jar a na jeseň. Na pozore by sme sa mali mať aj počas ostatných mesiacoch.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/imeteo/posts/pfbid02sUz83iJezAJKnnMPqEyT2JJVKZHUhrmdefHUUNg13TrheLiLyqdwxxdCoxyofyZkl

S odhadom, či sa práve v najbližšom období nejaká polárna žiara na oblohe neukáže, by nám mali pomôcť tzv. aurorálne monitory, ktoré sa dajú sledovať na stránkach solarham.net alebo spaceweatherlive.com, prípadne poslúži aj aplikácia Aurora Alerts.

Na toto si dajte pozor

„Dôležitý je pritom ukazovateľ ‚Bz‘ (kolmá zložka IMF, to znamená magnetického poľa oblaku zo Slnka) — pokiaľ jeho hodnota klesne do záporných čísel, znamená to, že silokrivky IMF sa lepšie napájajú na zemské magnetické pole a častice lepšie vstupujú do zemskej atmosféry,“ konštatuje Horálek.

Článok pokračuje na ďalšej strane: