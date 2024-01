Nemusíte držať radikálnu diétu. Vďaka týmto 7 malým zmenám výrazne zlepšíte svoje zdravie a schudnete

„Nemusíte začať s radikálnou novou diétou, aby ste videli veľké zmeny vo svojom zdraví. Malými, ale účinnými zmenami v tom, čo a ako jete, môžete schudnúť, zlepšiť si dĺžku života, vyživiť svoj črevný mikrobióm a zlepšiť svoju celkovú pohodu,“ prezradil publicista o zdraví Anahad O'Connor. Pre Washington Post spísal sedem jednoduchých rád týkajúcich sa jedla, ktoré vám pomôžu začať.

7. Pozor na mikrobióm

Pridajte do svojho jedálnička ovos, fazuľu, šošovicu, cícer, hnedú ryžu, quinou a ďalšie celozrnné obilniny, ale aj orechy, ovocie a zeleninu. „Konzumáciou stravy bohatej na vlákninu nekŕmite len seba, ale aj svoje črevné mikróby, čo podľa nových výskumov účinne znižuje príjem kalórií,“ vysvetlil O'Connor. Narušený mikrobióm môže narušiť aj našu hmotnosť. Niektoré baktérie totiž dokážu podľa odborníkov vstrebať z potravy viac energie. A o čo viac energie vstrebú, o to viac na energiu bohatých látok opäť vylúči do čreva. Ak túto energiu nevyužijete, telo ju uloží vo forme tukových zásob. Zdravý mikrobióm teda môže pomôcť v chudnutí.

6. Obmedzte spracované potraviny

„Priemyselné spracovanie mení štruktúru potravín,“ uviedol O'Connor a odkazuje na odborníkov, ktorí tvrdia, že spracované potraviny môžu ovplyvniť to, koľko toho zjeme, zvyšujú váhu a riziko vzniku chronických ochorení. Mnohé ultraspracované potraviny sú podľa odborníkov navrhnuté tak, aby prekonali naše mechanizmy sýtosti a nakoniec vedú k prejedaniu sa a priberaniu.

Ako sa teda vyhnúť ultraspracovaným potravinám? O'Connor radí hľadať v obchodoch čerstvé potraviny, prípadne iba tie, ktoré majú málo prísad. „Jedna štúdia zistila, že keď ľudia jedli ultraspracovanú stravu, skonzumovali asi o 500 kalórií denne viac,“ vysvetlil.

5. Prijímajte viac zdravých sacharidov

Článok pokračuje na ďalšej strane: