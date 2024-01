Vtáci padali z neba, zamrzla voda aj palivo. Prípomíname si výročie kalamity, ktorá má dôsledky dodnes

Na Silvestra bolo krásne jarné počasie a ľudia v Československu v dobrej nálade oslavovali koniec roka 1978. Ráno ich však čakal šok. Keď sa zobudili s ťažkou hlavou, zistili, že udreli extrémne silné mrazy a teplota klesla o desiatky stupňov. Nastali problémy, ktoré sa zapísali do histórie.

Prudké ochladenie prinieslo energetickú krízu, ktorá na našom území nemá obdobu. Od tzv. uhoľných prázdnin, na ktoré si spomenú azda všetci, čo v tom čase chodili do školy, ubehlo už 45 rokov.

Varovaniam neverili

„Nepripúšťali sme si, že by sa čosi podobného mohlo u nás stať, a to sa nám vypomstilo,“ hovorí hlas moderátora v dobovej reportáži, ktorá zachytáva masívnu kalamitu. Ako pripomína portál iMeteo, na Silvestra sa teploty pohybovali aj okolo +15°C, no na Nový rok poklesli až k -15 ° C a na nízkych hodnotách sa udržali niekoľko dní. Nasledovali prudké snehové zrážky.

Napriek tomu, že meteorológovia pred prílivom studeného vzduchu varovali niekoľko dní dopredu, ľudia boli skeptickí a tak na prudké ochladenie neboli pripravení. Nezamŕzala len voda a nafta v nákladných autách a autobusoch, ale aj uhlie naložené vo vagónoch a palivo do tepelných elektrární. Na mnohých miestach sa tak zrútil systém centrálneho vykurovania.

Primrznuté autá aj uhoľné prázdniny

Ako uvádzajú TV Noviny, pamätníci tvrdia, že na zemi boli spadnuté zmrznuté vtáky, praskali vodovodné potrubia, stromy a niektoré autá primrzli k ceste tak, že sa nemohli pohnúť. Kalamita mala za následok aj legendárne uhoľné prázdniny, ktoré trvali dlhé tri týždne.

Ako informuje portál SME, do školy sa išlo až 29. januára 1979 a žiaci museli počas polroka dobehnúť zameškané učivo. Zrušili sa tak školské výlety, školy v prírode, ale aj jarné prázdniny.

Dôvod, pre ktorý zmenili čas

