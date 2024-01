Prijala všetky jeho tri tajomstvá. Andre Agassi musel o lásku Grafovej bojovať aj so svojimi démonmi

Jeho prvá manželka chcela mať dokonalého nohy a postavu ako nemecká tenisová hviezda Steffi Grafová. Pripevnila si jej fotografiu na chladničku, ktorú zdieľala v spoločnej domácnosti s Andrem Agassim. Vtedy sa slávny tenista prvýkrát zamiloval do Steffi. Obaja patria k najúspešnejším tenistom histórie a dnes sú jedným z najstabilnejších manželských párov športového sveta. Andre Agassi a Steffi Grafová museli prekonať drogovú kauzu, vzťahy s náročnými otcami a aj nenávisť k tenisu, aby si uvedomili, že víťazstva sa neskrývajú len v trofejach.

Vložený príspevok z Facebooku

Žiarlivosť a drogy

Steffi Grafová nebola prvou Agassiho manželkou. Písal sa 19. apríl 1997 a slávny americký tenista si vtedy bral ešte slávnejšiu hollywoodsku herečku Brooke Shieldsovú. Média písali o svadbe roka. „Vedela som, že som urobila chybu. Nechcela som byť vydatá. Chcela som byť nevesta, ale ešte som sa nemala vydávať,“ prezradila po rokoch herečka o manželstve, ktoré po dvoch rokoch skrachovalo.

Vložený príspevok z Facebooku

Dôvodom bola najmä Agassiho žiarlivosť a závislosť na drogách. „V manželstve je potrebná dvoch ľudí, ktorí si rozumejú. A ja som rozhodne nerozumel ani sám sebe,“ povedal neskôr známy tenista.

Obaja sa nakoniec vydali svojou vlastnou cestou. Shieldsová sa dva roky po rozvode znovu vydala a Agassi mal už niekoľko mesiacov zálusk na nemeckú tenistku Steffi Grafovú. Agassi vo svojom autobiografii „Open: Otvorená spoveď“ priznal, že bol Grafovou takmer posadnutý a všemožne sa snažil nadviazať kontakt. To sa prvýkrát podarilo až pri turnaji v Miami roku 1999.

Nezastavil ho ani sedemročný vzťah

Agassiho vtedajší kouč Brad Gilbert sa poznal s trénerom Grafovej Hainzom Günthardtom. Spoločne vymysleli fintu, aby dvojica mohla trénovať spoločne. „V ten deň sme prišli na tréning o 40 minút skôr. Skoro som nemohol dýchať. Hral som sedem grandslamových finále, ale nikdy som sa necítil ako vtedy,“ priznal Agassi vo svojej knihe Open.

Vložený príspevok z Facebooku

Grafová zo spoločného tréningu nadšená nebola, no nakoniec spolu hrali viac ako hodinu. Po tréningu ale nastalo hrobové ticho. Agassi sa vtedy síce rozvádzal so Shieldsovou, no správa sa ešte nedostala na verejnosť, a tak bol tenista pre Steffi zadaným mužom.

Okrem toho v tom čase tvorila pár s nemeckým automobilovým pretekárom, s ktorým oslavovali siedme výročie vzťahu. Agassiho ale nič nezastavilo a po tréningu jej poslal kyticu ruží. Tenistku však neobmäkčili ani kvety. Bez záujmu ich Steffi odložila na balkón svojej izby a Agassiho úplne vypustila z hlavy.

Vložený príspevok z Facebooku

Osudný Wimbledon

Dvojicu nakoniec o niekoľko mesiacov neskôr spojili tenisové turnaje French Open a Wimbledon. Agassi skompletizoval zbierky všetkých štyroch grandslamových titulov a v Paríži vyhrala aj Grafová. Vtedy boli jedinými dvoma tenistami na svete, ktorí vlastnili poháre zo všetkých grandslamov a olympijské zlato. „Toto je osud. Vy dvaja sa vezmete v roku 2001,“ tvrdil vtedy Agassiho kouč Gilbert a ten rok napísal aj na papierik. Nepomýlil sa. Vzali sa 22. októbra 2001.

