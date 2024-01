Navrhoval jej, nech idú na dovolenku radšej inde. Manželka Michaela Schumachera pri ňom stojí 28 rokov

Bol sedemnásobným majstrom sveta, no napriek tomu nedokázal odolať - neustále sa vracal na trať. V jednom momente si ale Michael Schumacher uvedomil, že bez svojej rodiny nedokáže existovať a s nebezpečnou formulou nadobro skončil. „Čo teraz budem robiť?“ pýtal sa svojej manželky Corinny. Rodinnú idylku si po definitívnom odchode z F1 neužili dlho.

Len štyri dni po Vianociach, na konci roka 2013, celý svet šokovala správa, že Michael Schumacher je po vážnej nehode na lyžiach v nemocnici. Jeho manželka, ktorá pri ňom stojí v dobrom aj v zlom už takmer 29 rokov, dodnes spomína na to, že sa pred lyžovačkou rozprávali aj o inej destinácii. „Nikdy som nevinila Boha za to, čo sa stalo. Bola to, jednoducho, smola,“ spomína manželka Corinna so slzami v očiach.

Malý, ale rýchly

Michael Schumacher sa narodil 3. januára 1969, v západonemeckom meste Hürth rodičom z robotníckej triedy. Jeho otec Rolf bol murárom a vášnivým motoristom, ktorý neskôr prevádzkoval motokárovú dráhu, jeho manželka Elisabeth tam zas mala na starosti bufet. Michael mal len štyri roky, keď mu otec vyrobil pedálovú motokáru, ku ktorej pridal aj motor z mopedu.

„Od prvého momentu som to miloval,“ hovoril pred rokmi v rozhovore. Michael sa stal najmladším členom motokárového klubu a ako šesťročný už vyhral svoj prvý klubový šampionát. Prvý novinový článok ho opisoval ako „malého, ale rýchleho“. Okrem toho bol neobyčajne ambiciózny.

Aby sa mohol venovať svojej najväčšej vášni, jeho otec zobral niekoľko ďalších prác. Takisto zháňal sponzorov, aby syn mohol pokračovať v pretekaní. „Na trati som bol celý čas. Trávil som hodiny pretekaním. Vždy som dúfal, že budem profesionálom a nikdy som nepomyslel na nič iné,“ hovorila budúca pretekárska hviezda v knihe Team Schumacher.

Rýchly štart z chudobných pomerov

Podľa predpisov v Nemecku mohol legálne Michael jazdiť na motokárových súťažiach až ako 14-ročný. Aby sa tomu vyhol a mohol profesionálne pretekať skôr, odišiel do Luxemburska, kde získal preukaz už ako 12-ročný. O tri roky neskôr vyhral juniorské majstrovstvá Nemecka a neskôr svoj titul obhájil.

