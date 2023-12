Najedzte sa, nemiešajte a jednej veci sa vyhnite. Toto je 7 tipov odborníka, ako nezačať rok s opicou

Ako piť, aby ste to neprehnali?

Posledné hodiny roku 2023 sú pred nami. Pomaly, ale isto sa kopa ľudí chystá oslavou privítať ten nový a v mnohých prípadoch pri tom nebude chýbať ani alkohol. Ten dokáže zabezpečiť nielen pekné spomienky a dobrú náladu, ale na druhý deň vie spôsobiť poriadnu šarapatu vo vašom zdraví. Odborník preto prináša tipy, ako si vypiť tak, aby ste nový rok nezačínal s poriadnou „opicou".

Ilustračné foto. Foto: unsplash/Michael Discenza

Hlavný odborník rezortu zdravotníctva pre medicínu drogovo závislých Ľubomír Okruhlica vraví, že silvestrovská noc sa dá príjemne prežiť aj bez väčšej dávky alkoholu a ideálne by bolo nepiť žiaden alkohol. Pokiaľ sa však tomu nevyhnete, resp. nechcete vyhnúť, ponúka aj niekoľko rád, ktoré pomôžu prekonať ťažkú noc.

Dajte si predtým nealko

Ak sa človek rozhodne popíjať na Silvestra alkohol, mal by sa pripraviť. Predchádzať tomu by mal zvýšený príjem nealkoholických nápojov, odborníci odporúčajú najmä vodu, ktorú by ste mali piť aj popri alkohole.

Nezabudnite na jedlo

Vraví sa, že na prázdny žalúdok by ste piť nemali, s čím lekári súhlasia. Alkohol odporúčajú dať si až po jedle, prípadne medzi jedlom. „Mali by to byť kalorické jedlá,“ vysvetľuje Okruhlica. Napríklad oriešky, vajcia, syry či zemiaky.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Markus Winkler

Nepite tvrdý alkohol

Lekári podľa Okruhlicu neodporúčajú piť tvrdý alkohol. „Veľmi ľahko sa ním môže človek priotráviť, teda opiť ťažko,“ podotkol. Tvrdý alkohol tiež zapríčiňuje chronické ochorenia ako napríklad cirhózu pečene.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.