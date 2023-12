Máte ešte tento vodičák? Od zajtra s ním už na cesty nevyrazte, váš rozpočet sa vám poďakuje

Pokiaľ sa vo vašej peňaženke ešte nachádza ružový vodičský preukaz zaliaty v plaste, zbystrite pozornosť. Od polnoci z 31. decembra na 1. januára totiž prestane platiť a pokiaľ vás s ním „nachytajú“ policajti na cestách, hrozí vám aj pokuta. Jeho výmena však v týchto dňoch nebola práve najjednoduchšia.

Čas bol do konca roka

Ministerstvo vnútra pred niekoľkými dňami pripomenulo, že čas na výmenu tzv. ružového vodičského preukazu mali motoristi do konca roka, pričom tesne pred Vianocami ich malo ešte 147 000 občanov. „Predpokladáme, že nie všetci pristúpia k výmene, keďže vzhľadom na vyšší vek už neplánujú riadiť motorové vozidlo,“ skonštatoval rezort.

Starý vodičský preukaz. Foto: minv.sk

O nový vodičský preukaz môžete požiadať aj po novom roku na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Ten starý treba odovzdať na oddelení, kde vodič požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu. Ministerstvo ubezpečuje, že všetky podané žiadosti vybavuje v zákonom stanovenej lehote a každému žiadateľovi o výmenu vodičského preukazu bude po splnení zákonných podmienok vydaný nový.

Pokuta až 100 eur

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur. Osoba staršia ako 65 rokov žiadajúca o výmenu vodičského preukazu v štandardnej 30-dňovej lehote je od poplatku oslobodená, v zrýchlenom konaní do dvoch dní však takisto uhrádza poplatok 26 eur

Za jazdu s neplatným vodičským preukazom polícia môže uložiť pokutu 50 eur v blokovom konaní, v správnom konaní možno uložiť pokutu do 100 eur. Neplatný vodičský preukaz sa odoberá. Na jazdu vám však stačí aj potvrdenie od polície, že ste o nový vodičský preukaz požiadali.