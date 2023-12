Medveď ho ťahal po zemi a hrýzol do nohy. Muža z Turca zachránila impulzívna vec, ktorú urobila jeho žena

Na túto túru do konca života nezabudnú. Na manželský pár z Turca v Národnom parku Veľká Fatra v stredu zaútočil medveď, ktorý poranil najmä muža. Od hrozivého osudu ho však zachránila vec, ktorú v návale šoku urobila jeho manželka. O celom prípade informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.

Bez manželky by dopadol horšie

„K útoku došlo na hrebeňovom chodníku smerom na vrch Prieložnica v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra, v katastri Sklabinského Podzámku. Napadnutý muž bol na turistickom výstupe spolu s manželkou. Po napadnutí medveďom zišiel do doliny, odkiaľ ho do nemocnice doviezol rodinný príslušník," uviedol odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Ako píše Nový Čas, medveď turistov prekvapil v bezprostrednej blízkosti a ak by bol muž sám, mohlo to skončiť oveľa horšie. „Bolo nemožné akokoľvek zareagovať, medveď muža zvalil na zem, poškriabal mu ruky a muž sa bránil uhryznutiu, tak začal kopať nohami. Medveď ho chytil za nohy a začal ho ťahať, pričom ho do nohy aj pohrýzol," vysvetľuje Marek Veverica Zásahového tímu medveďa hnedého vo Veľkej Fatre.

Krik, ktorý ho zachránil

Čo ho napokon zachránilo? „Manželka začala tak kričať, že sa nakoniec medveď zľakol a ušiel,“ dodáva záchranár. Napadnutý muž, ktorý utrpel hryzné poranenia na nohe a škrabance na rukách, je mimo ohrozenia života, no na pozorovaní v Univerzitnej nemocnici Martin zostal dlhšie ako predpokladané tri dni.

