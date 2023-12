Nejdeme zo seba robiť spasiteľov. Vinczeovci úprimne prehovorili o tom, či si adoptujú ďalšie dieťatko

Už viac ako rok sa v ich živote nachádza malé klbko šťastia, ktoré doň vpadlo z ničoho nič. Adela a Viktor Vinczeovci sa starajú o chlapčeka, ktorý im prináša radosť, no keďže adopčný proces ešte nie je ukončený, dávajú si pozor, aby chránili jeho súkromie. V podcaste Dobrý táta ich moderátor Dávid Škrobánek vyspovedal nielen o celom procese a čo mu predchádzalo, ale aj o tom, či by chceli aj ďalšie dieťatko.

Blesk z jasného neba

„Keď nám zhruba na začiatku novembra zavolali, nečakali sme doma na telefóne, žili sme si svoje životy, prácu. Zrazu to bol blesk z jasného neba, že máme tu pre vás dieťa, môžete sa prísť pozrieť,“ prezradila Adela pre Plusku ešte začiatkom roka detaily o tom, ako sa stal vytúžený moment. Predtým, než si vysnené bábätko priniesli domov, viackrát ho navštívili.

„Dieťa sme chodili navštevovať, ja som napr. musela zrušiť mnohé eventy, lebo by som to nedala. Bol to taký škrt cez rozpočet, nemyslím však finančný,“ priblížila Adela. Pár si musel preorganizovať celý život a netajil sa tým, že všetko zmeniť zo dňa na deň bolo náročné. Na starostlivosť o dieťa si ale veľmi rýchlo zvykli.

Ďalší súrodenec?

Hoci adopčný proces nie je ukončený, v podcaste sa Adela s Viktorom rozhovorili aj o možnosti súrodenca pre ich dieťa. „Takto funguje systém: keď sa tej istej matke opäť narodí dieťa a opäť ho dajú do ‚systému‘, tak oni prioritne kontaktujú ľudí, ktorí už majú jeho súrodenca, aby predovšetkým spájali súrodencov. A tí ľudia môžu povedať nie, kedykoľvek, nie sú k ničomu viazaní. Nevolali nám, zatiaľ,” vysvetľuje teraz s úsmevom situáciu Viktor. A ak by teda bola možnosť...

