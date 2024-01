Herečka Meg Ryan o adoptívnej dcére: Boli sme si súdené. Vďaka nej verím, že existujú kúzla

Svetu dovolila nazrieť do svojho súkromia a rozhodla sa, že sa svojím príbehom inšpiruje aj v najnovšom filmovom projekte. Americká herečka Meg Ryan sama režírovala film What happens later a vložila doň kúsok vlastnej rodiny. Múzou jej bola najmä adoptovaná dcéra Daisy, s ktorou má neobyčajný vzťah.

„Boli sme si predurčené,“ hovorí o nej pre Bright Side. Ich vzťah sa začal ešte v roku 2006, kedy si Meg adoptovala dvojročnú Daisy z Číny. Svojej filmovej postave tak napísala podobný príbeh o dojímavej adopcii. „Vložila som to tam, pretože moja dcéra je moja dcéra. Práve vďaka nášmu vzťahu som presvedčená, že existujú kúzla,“ priznala herečka.

Daysi má dnes 18 rokov, prvý rok študuje na vysokej škole a je zbláznená do dizajnu, šitia, krajčírstva a do maminho šatníka. Rada sa ním necháva inšpirovať. Okrem nej je herečka aj mamou Jacka Quaida, ktorý sa uberá v šľapajach svojich rodičov a zahral si už desiatky známych filmových úloh vrátane tých v Hrách o život, Batmanovi či Oppenheimerovi.

„Mám dve najlepšie deti, sú veselé, inteligentné, milé a skutočne sa zaujímajú o svet. Obaja ho robia o niečo lepším a ja som na ne veľmi hrdá,“ s dojatím im odkázala herečka.