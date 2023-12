Obyčajní manželia zo Zvolena chcú vrátiť svetu dobro. Lenka je invalidná dôchodkyňa, Vlado má tri práce

Bol studený február 2017, keď Lenku Vargovskú na ulici zastavil človek bez domova. „Bol v takej tenkej jesennej bundičke, ruky mal modré od zimy a prosil ma, či mu kúpim teplý čaj, nič viac odo mňa nechcel,“ spomína pre TV Noviny. Nápoj mu ochotne kúpila a spýtala sa ho, či mu vie ešte nejako pomôcť.

Poskytujú im domov

Pán spomenul, že cez víkend nemá prístup k teplému jedlu a je hladný. „Tak sme sa v nedeľu stretli, mala to byť jednorazová záležitosť a nakoniec sa z toho stalo tri a pol ročné pravidelné varenie,“ hovorí. Popri tom začali pre týchto ľudí zbierať aj oblečenie, deky, hračky pre deti či školské potreby.

Dnes takto pomáhajú zhruba 130 deťom a 70 dospelým a to nie len v rámci ich občianskeho združenia Krídla pomoci, pravidelne sa s nimi delia aj o vlastný domov. „Okrem takejto pomoci sa za tie roky už 23-krát stalo, že sme prichýlili ľudí, ktorí prišli o bývanie,“ hovorí pani Lenka. Sama je na invalidnom dôchodku a jej manžel Vladimír má tri zamestnania.

Trávia spolu aj Vianoce

Manželia zo Zvolena dlho žili z ruky do úst, no keď sa im podarilo dostať sa z náročných situácií a našetriť nejaké peniaze, rozhodli sa, že chcú pomáhať tým, ktorí nemajú rovnaké šťastie. „Viem, čo je to byť hladná, viem aké je to ťažké, keď chcete dieťaťu niečo kúpiť a nemôžete si to dovoliť. Chcem vrátiť svetu to, čo som sama dostala, keď som to potrebovala,“ vysvetľuje.

Núdznym aj tento rok prichystali vianočné posedenie s kapustnicou a koláčmi. Tento čas v roku pre nich znamená hlavne lásku a čas, kedy treba o čosi viac pomáhať. Preto aj Štedrý večer strávili s dvomi úplne cudzími ľuďmi, ktorí by inak ostali sami. „Už tretí rok mám dobré Vianoce, práve vďaka dobrým ľuďom ako sú pani Vargovská s manželom,“ priznáva pán Ján, jeden z hostí na posedení.