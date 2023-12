Prefukuje vám chladný vzduch cez okná? Vďaka tomuto jednoduchému triku budete mať doma teplo

V tomto období teploty vonku klesajú, aj preto chcú mať mnohí z nás aspoň doma príjemné teplo. Niekedy sa však napriek topeniu dovnútra dostane chladný vzduch. Je preto potrebné pozrieť sa na to, či sú okná v domácnosti zatvorené správnym spôsobom. S trikom, ako na to prísť, sa podelil profil simplecreative2023 na Instagrame. Stačí vám na to bankovka, kľúč a chvíľka času.

Ak sú okná nesprávne uzatvorené, často sa môžete stretnúť s tým, že sa okno nezatvára úplne, prípadne nedolieha dostatočne. Stačí to však napraviť tým, že zabezpečíte tesnejšie priliehanie okna k rámu. Spravíte to tak, že okno „prepnete“ do zimného režimu.

Je potrebné len otočiť jednou skrutkou, ktorá váš problém vyrieši. „[...] Nie je to vôbec ťažké, budete potrebovať kliešte, kľúč - s najväčšou pravdepodobnosťou len šesťhran, v závislosti od dizajnu vašich okien,“ píše sa pri príspevku.

Následne, keď nájdete spomínanú skrutku, vezmite si kľúč a otočte ním sprava doľava - tým aktivujete mód na zimu. „Zimný režim pre okná ochráni vaše okno pred zamrznutím a udrží vašu miestnosť v teple a suchu,“ uvádza sa ďalej v popise.

Pre The Sun účinnosť tohto triku potvrdil aj odborník: „Síce video hovorí o prepnutí do zimného režimu, no v skutočnosti ide o vytvorenie priliehavejšieho tesnenia, keď sa dvere a okná zatvoria [...] - má to svoje výhody, pokiaľ ide o izoláciu, čiže ak pociťujete prievan, tento tip môže naozaj pomôcť.“