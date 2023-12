V útulku prvýkrát za 50 rokov nezostalo jediné zviera. Je to vianočný zázrak, hovoria zamestnanci

Prvý raz za takmer 50 rokov je ich útulok úplne prázdny a všetky zvieratá majú nový domov. Ešte krátko pred Vianocami boli koterce v americkej Pensylvánii naplno obývané štvornohými miláčikmi, ktorí čakali na svojich nových majiteľov. Zamestnávateľom sa vtedy ani nesnívalo, že si budú môcť vychutnať Štedrý večer v obklopení svojich blízkych. V útulku by totiž nemali komu robiť spoločnosť, všetky zvieratá sa podarilo na sviatky odovzdať novým majiteľom.

„Povedať, že je to nad naše očakávania, je stále veľmi slabý výraz. Naši zamestnanci a dobrovoľníci celý rok tvrdo pracovali a vždy si chceli byť istí, že sa zvieratá dostanú do dobrých rúk,“ uviedli na sociálnej sieti. „Je to prvý raz za 47 rokov, kedy je útulok v okrese Adams County počas vianočných sviatkov úplne prázdny. Je to zázrak,“ teší sa vedenie.

Neskôr pre CNN spresnili, že v čase, kedy pridávali príspevok na sociálnu sieť, sa k nim zatúlala jedna mačka. Okrem toho plánujú pomôcť iným útulkom v okolí a na ich stanicu premiestniť niekoľko domácich miláčikov. Celkovo tento rok prijali skoro 600 zatúlaných zvierat a z toho dokázali viac ako sto vrátiť majiteľom, ktorým sa stratili.