Už sa neskrýva a žiari šťastím. Majka Demitrová dala láske druhú šancu a je opäť zamilovaná

Pred 12 rokmi celé Slovensko trúchlilo nad smrťou skvelého hokejistu. Mala to byť len ďalšia z obyčajných ciest, ktorých hokejisti za svoju kariéru zažijú stokrát. Hráči nasadli do lietadla, aby mohli odohrať prvý zápas v novej sezóne KHL. Do Minsku ale nikdy nedorazili. Krátko po štarte sa stroj zrútil do rieky Volgy a explodoval. Pri nehode zahynuli všetci členovia tímu Lokomotivu, medzi nimi aj legendárne číslo 38, Paľo Demitra.

Jeho náhly odchod zasiahol celú krajinu, no najväčšia rana to bola pre jeho milujúcu manželku Máriu Demitrovú a ich deti Lucasa i Zaru. „Už by som chcela prehodiť list. Nechať Paľka odpočívať v pokoji a nechať aj náš život nejako plynúť,“ povedala po rokoch Majka Demitrová, ktorá podľa portálu Šport24 viac nie je sama. Šťastie údajne našla pri známom právnikovi, s ktorým sa prechádzala na Štedrý deň ruka v ruke.

Majka Demitrová. Foto: Profimedia

Museli sa s tým naučiť žiť

Ako Majka otvorene povedala pre Korzár, Paľko bude vždy súčasťou ich životov, ale už bez neho dokážu naplno žiť. S manželom sa stretli už keď boli tínedžermi a roky tvorili jeden z najsympatickejších slovenských párov. Prežili spolu odlúčenie, život za veľkou mlákou aj smrť jedného z ich detí, nakoniec ich rozdelila nešťastná nehoda.

Keď sa dozvedela o leteckom nešťastí, nechcela tomu uveriť. „Zavolala mi to kamarátka, že to čítala na internete, ale ja som vôbec neverila, že sa také niečo stalo. Neverila som, že je to Paľkovo lietadlo, myslela som, že je to iné. Hneď som si zapla televízor, kde stále behali titulky, že traja to prežili, tak som bola pokojná, že on prežil,“ spomínala pre Nový Čas Majka Demitrová. To, že tu Paľo nie je, si uvedomila až dva mesiace po nehode.

„Bol si moja sila, keď som bola slabá. Bol si môj hlas, keď som nemohla hovoriť. Bol si mojimi očami, keď som nevidela. Videl si to najlepšie vo mne,“ spievala Majka počas smútočného obradu po Pavlovej smrti. Trvalo niekoľko rokov, kým sa so smrťou manžela vyrovnala a sama priznala, že si nevie predstaviť zažiť niečo také dvakrát. Život bez neho nikdy nebude taký, aký bol, no museli sa s tým naučiť žiť.

Našla novú lásku

