Expertka na upratovanie: Na bežnú aviváž zabudnite. Pranie kuchynských utierok má svoje pravidlá

Používame ich denno-denne a často sa dostávajú do kontaktu s rukami, riadom, ale aj mäsom. Kuchynským utierkam je preto potrebné venovať osobitú pozornosť a dbať na ich čistotu. Ak ich údržbu zanedbáte, mohlo by sa to podľa odborníkov odraziť na vašom zdraví. Viete, ako by ste mali kuchynské utierky správne prať? O správny postup sa poradila expertka na upratovanie Eliška Popková, ktorá vie, ako na to.

Na aviváž zabudnite

Utierky by ste vždy mali prať oddelene od ostatných vecí, ktoré chcete vyprať. Je to hlavne preto, aby baktérie, či rôzne nečistoty zachytené v utierkach, nepoškodili vaše oblečenie či čokoľvek iné v práčke.

Utierky by ste mali prať pri 60 stupňoch, aby ste zaistili odstránenie všetkých choroboplodných zárodkov či nežiaducich látok. Predtým však pre istotu skontrolujte na lístku na utierke to, aká teplota je odporúčaná.

Eliška ďalej odporúča, aby ste utierky prali s bežným pracím prostriedkom a „najlepšie s dezinfekčným prípravkom do prania.“ Bežnej aviváži by sme sa mali podľa jej slov oblúkom vyhýbať. „Namiesto toho do 80 ml vody prilejte tri lyžice kyseliny citrónovej,“ odporúča vo videu.. Keď utierky vyperiete, nechajte ich voľne vyschnúť na sušiaku. Nezabudnite však ešte na jednu vec.

Ako zlepšiť absorpciu utierok

Po uschnutí ich neukladajte priamo do skrine, ale vyžehlite ich. „Vysoká teplota ničí baktérie. No jasné, ale tie už nám odstránila dezinfekcia do prania,“ píše Eliška v príspevku. Dôvod pre žehlenie je podľa nej iný.

„Žehlením sa vlákna utierok zarovnávajú, čím sa vytvorí hladký povrch, ktorý zlepšuje absorpčnú schopnosť utierok,“ odkázala.

Pozrite si celé video: