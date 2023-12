Darčeky nekupujem, prekvapuje Ján Koleník. Zmysel Vianoc je podľa neho v niečom úplne inom

Na Vianoce najradšej pozerá Lásku nebeskú, Silvester oslavuje v malom kruhu svojich blízkych a zmysel týchto výnimočných sviatkov vidí úplne inde ako v darčekoch. Pre obľúbeného herca Jána Koleníka je december hlavne čas zastavenia a zamyslenia sa. Prezradil tiež, čo bolo tento rok jeho najväčším vianočným želaním.

Zmysel je inde ako v darčekoch

„Rodina pokope, všetci spolu. Ďakujem rodičom, že som ako dieťa mohol nerušene veriť v Ježiška. Čím som starší, detské vnímanie sa snažím nahrádzať pokojom ako podstatou Vianoc,“ hovorí o svojich spomienkach z detstva pre Nový čas pre ženy.

V dospelosti sa však mnohým toto obdobie v roku spája aj so zhonom a stresom, najmä pri vyberaní darčekov, ktorými by radi potešili svojich blízkych. To však nie je prípad úspešného herca. Darčeky pod stromčekom najradšej úplne vynecháva a to z jediného dôvodu.

„Moje Vianoce sa nekonajú v tomto duchu. Nie sú totiž o darčekoch, zmysel je inde,“ naznačuje. Oveľa viac mu záleží na chvíľach strávených s rodinou a ak aj niečo praktické v priebehu roka potrebuje, sám si to zadováži a nečaká s tým do Vianoc. Krajšie ako materiálne veci sú podľa neho pekné chvíle, porozumenie, empatia, prítomnosť či nejaký zážitok.

Viac empatie

„Na malých veciach treba stavať veľkosť týchto sviatkov. Mám rád, že na Vianoce sa konečne nič nedeje, v najlepšom zmysle. Mám rád pohodu, keď sa nič nemusí,“ priznáva. Tak vníma aj posledný deň v roku. Divoké zábavy mu nič nehovoria a ohňostroje či alkohol sú podľa Koleníka zbytočné. Uprednostňuje ticho a malý kruh svojich blízkych.

A čo bolo tento rok jeho najväčším vianočným želaním? „Aby sme sa viac počúvali, rozumeli si, rešpektovali sa navzájom,“ uzatvára.