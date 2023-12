Presvedčil ju, aby zostala na Slovensku. Petra Tóthová nebola bez manžela za 10 rokov ani jediný deň

„Lásku ku koláčom mám vďaka svojej babke, ktorá vždy vypekala,“ hovorí o svojich prvých stretnutiach so sladkým Petra Tóthová. Cukrárka a porotkyňa z kulinárskej šou Pečie celé Slovensko bola najprv letuškou, no už vtedy počas cestovania získavala ochutnávaním vášeň k pečeniu.

A hoci sa jej mama dodnes sťažuje, že s tromi vysokoškolskými titulmi robí cukrárku, Petra svoju prácu nadovšetko miluje a je jej oddaná. Rovnako aj svojmu manželovi Petrovi, s ktorým je 10 rokov a odvtedy neboli ani jeden deň od seba. „Pravda je aj to, že bez neho by sme sa tu dnes nerozprávali,“ priznala.

Láska k múke a cukru

Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí, hovorí staré porekadlo. No v prípade Petry Tóthovej to platí skôr na pečenie. Vychýrená tortová dizajnérka a umelecká cukrárka pochádza z horehronskej obce Beňuš a základy pečenia získala od babičky, ktorá vždy vypekala. „To sú moje prvé stretnutia so sladkým,“ zaspomínala si Petra v rozhovore pre mesačník Môj Dom.

U babky sa podľa nej aj počas obdobia vianočných sviatkov vo veľkom vypekalo. „Moja mama upiekla vždy dva-tri koláče a potom sme išli k babke, ktorá bola na koláče expert a piekla pre celú rodinu. Od nej som aj ja zdedila lásku k múke a cukru,“ prezradila pre portál hnonline.sk Petra, ktorá začala koketovať s cukrárstvom ešte počas štúdia na vysokej škole, keď vo Viedni brigádovala ako čašníčka.

Rozhodol jeden koláč

O tom, že sa stane definitívne cukrárkou, vraj rozhodol najlepší koláč, aký kedy ochutnala. „Bol to marakujový tart a croissant. Spomínam si na to ako na moment osvietenia. Bolo to pred 20 rokmi počas výletu vo Venezuele. Kto vtedy vedel, čo je to marakuja? Kto vedel, ako má chutiť maslový croissant? Každé ráno som tam chodila po ten croissant a každé poobedie na marakujový tart,“ zaposmínala si pre Denník N na moment, ktorý zmenil jej život. Sen, o ktorom začala snívať na plaží vo Venezuele, sa jej na Slovensku ale rozsypal ako domček z kariet.

