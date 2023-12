Dobrota bez múky. Na špenátovú roládu podľa Zuzany Vačkovej vám stačí šesť ingrediencií

Z televízie a divadiel poznáme nielen jej tvár, ale aj nezameniteľný hlas. Herečku Zuzanu Vačkovú mnohí poznávajú aj vďaka jej skvelým receptom, ktoré pridáva na svoje sociálne siete a jedným z nich je aj recept na rýchlu a chutnú roládu. Recept je dôkazom, že aj z mála dokážeme vykúzliť dobrotu.

Nezdravé potraviny nekupuje

„Základom je podľa mňa nenakupovať nezdravé potraviny. Pretože to, čo si domov neprinesiete, to potom nemôžete zjesť. Takže v obchode treba myslieť na to, ako sa chcem stravovať,“ opisovala svoj životný štýl Zuzana v rozhovore pre Varechu. K tomu, aby začala zdieľať svoje recepty s fanúšikmi, ju priviedla karanténa. „Blížilo sa leto a ja som sa v tom čase zapodievala zdravou výživou,“ hovorila Aktualitám o začiatkoch.

„Inšpirácie vznikajú priamo v mojej chladničke. U mňa nenájdete nič zložité. Väčšinou to, z čoho varím, má každý bežne doma,“ prezradila o zdroji svojej inšpirácie.

Jej recepty sú rýchle, chutné a vhodné pre každého. Zuzana Vačková dokáže totiž aj z mála vyčarovať skvelé jedlo. Ak by sme mali doma špenát a päť ďalších ingrediencií, môžete si pripraviť skvelú špenátovú roládu podľa herečkinho skvelého receptu.

Špenátová roláda Zuzany Vačkovej:

Recept pokračuje na ďalšej strane: