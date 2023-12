Policajti počas sviatkov prepadli 16-ročného Samka. Namiesto zatýkania však prišlo krásne prekvapenie

Príjemné prepadnutie policajtmi? Presne také počas sviatkov zažil 16-ročný Samko, ktorý bojuje s neľahkým osudom. Policajný zbor ho preto počas Vianoc prekvapil nielen svojou návštevou a darčekmi, ale aj finančným príspevkom. Ten rodinu odbremení od nákladov na drahé rehabilitácie.

„Pre 16-ročného tínedžera je to vždy veľké prekvapenie a úprimná radosť, keď môže byť s našimi chlapcami, ktorí sú preňho veľkým vzorom a motivátormi v jeho napredovaní," vyznávajú sa trnavskí muži zákona, ktorí z návštevy svojho kamaráta Samka vytvorili akúsi vianočnú tradíciu.

„Okrem peniažkov, ktoré sa podarilo aj tento rok vyzbierať od viacerých kolegov v rámci Trnavského kraja a aj od policajtov z cudzineckej polície a z ÚPZ Medveďov, mu policajti priniesli aj drobné darčeky ale hlavne, dali spolu sľub," dodávajú s tým, že Samko musí pravidelne cvičiť a zdokonaľovať svoje pohybové zručnosti.

Aj preto sa ho policajti snažia motivovať a každý rok mu dajú vianočnú výzvu, ktorú sa snaží do poslednej bodky splniť. „Minulý rok dostal taktickú vestu, ktorú len s ťažkosťami dokázal udržať na svojom tele, a teraz v nej dokázal bez problémov stáť a urobiť niekoľko krokov. Veríme ti Samko, že aj tohtoročnú vianočnú výzvu do ďalšieho roka zvládneš, budeš na sebe makať a my ti už teraz sľubujeme, že sa nevidíme zase pri stromčeku, ale aj počas roka," uzatvárajú pyšne.