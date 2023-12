Láske z reality šou nikto neveril. Laura a Martin sa po svadbe pochválili ďalšou veľkou novinkou

Nie je to tak dávno, čo na televíznych obrazovkách diváci so zatajeným dychom sledovali osudy nezadaných mladých ľudí, ktorí si do Love Island Česko & Slovensko prišli nájsť tú pravú lásku.

Jedným z nich bol aj Martin Kulhánek, pôvodne zvárač, bývalý český futbalista, ktorý sa v tejto reality šou zamiloval do Slovenky Laury Chrebetovej. Nikto neveril, že by „láska“ z reality šou mohla pretrvať aj v skutočnom živote. A predsa sa tak stalo! Navyše obaja zaľúbenci sa počas sviatkov podelili so svojimi fanúšikmi o krásnu novinku.

Žarty bokom, sme manželia

Po tom, ako spoločne zvíťazili v prvej sérii šou, sa Laura a Martin od seba nepohli ani na krok. Odišli na Slovensko, kde si kúpili dom, a keď Martin vlani v talianskom Miláne pred svojou milovanou pokľakol s prsteňom v ruke, aj najväčší skeptici začínali pochybovať o tom, že ich city sú len hrané.

Tretí augustový piatok tak zamilovaný pár dokázal všetkým neprajníkom, že skutočná láska môže vzniknúť aj v reality šou, keď si v jednom z najkrajších slovenských miest povedal svoje áno. „18.8.2023 je jeden z ďalších dátumov, ktoré si budeme pamätať do konca života. Už ste nás v tejto situácii videli viackrát, ale teraz žarty bokom. Sme manželia,“ napísali obaja šťastne na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

Budú traja

A pamätať si zrejme budú aj tohtoročné Vianoce, keď celému Slovensku prezradili nádhernú novinku. „Budúce Vianoce už budú mať úplne iné grády, budeme mať totiž malého parťáka,“ napísali obaja šťastne na sociálnej sieti.

Budúci rodičia zverejnili aj fotografiu ultrazvuku bábätka, ako aj spoločný záber z dovolenky, na ktorom sa už jasne črtá Laurino zaguľatené bruško.