Dotkla sa vás tragédia v Prahe? Uznávaná psychologička a špecialistka na traumy radí, ako to zvládnuť

Česko zažilo najtragickejšiu streľbu v histórii. Aj my myslíme na nevinné obete, na ich príbuzných, na priateľov a celá udalosť nás mohla zasiahnuť, aj keď sme stovky kilometrov ďaleko. „Zasiahlo vás, čo sa deje? Je to normálna reakcia na nenormálnu situáciu. Najrôznejšie ťažké a prekvapivé emócie vrátane šoku, hnevu a pocitu viny sú na mieste. Tieto emócie sú normálnou reakciou na stratu bezpečia a istoty,“ uviedla na sociálnych sieťach psychologička a odborníčka na traumy Vlaďka Bartáková, ktorá dala niekoľko tipov na to, ako zvládnuť traumu, ktorá nás priamo či nepriamo zasiahla.

Doprajme si pocit bezpečia

„Buďte na seba dobrí. Veľmi sa nevystavujte obrazom z tejto udalosti. Ak musíte byť v obraze, radšej to iba čítajte,“ uviedla Bartáková, ktorá neodporúča pozerať video záznamy z tragédie. Ľudia podľa nej teraz môžu reagovať rôzne – môžu jednať prehnane, disociovať, byť v náročných emóciách.

„Môžu byť vystrašení, odpojení. Môžu necítiť. Môžu blbo jesť, blbo spať. Byť trochu mimo. Pliesť sa. Blbo sa cítiť vo svojom tele. Somatizovať. Všetko je normálna reakcia na nenormálnu situáciu,“ vysvetlila psychoterapeutka, ktorá radí, aby sme si dopriali pocit bezpečia.

Pohnúť pocitom bezmocnosti

Niekedy podľa nej stačí byť s niekým, objať sa, zakryť sa dekou, dať si kakao, pustiť si obľúbenú pesničku alebo rozprávku. „Trocha pohybu, sprcha, nádych a výdych. Nezabudnite jesť, nezabudnite spať. Maličkosti, čo pomáhajú. Čokoľvek, čo pomáha,“ uviedla.

