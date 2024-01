FOTO: Poznali sme ho odmalička, no nič sme o ňom nevedeli. Chlapec z obľúbenej čokolády poriadne vyrástol

Kto by si nepamätal na to, ako sa v detstve tešil z Kinder čokolády? Sladkosť dobre známa aj u dospelých zaujala nielen chuťou, ale aj typickým obalom, ktorý zdobí tvár 11-ročného chlapca. Možno tomu nebudete veriť, ale dnes už má 30 rokov, píše web Dotyk.

Modelingu sa nevzdal

Aj keď sa tváre na obale obľúbenej čokolády časom menili, existuje zrejme len málokto, kto by nepoznal modrookého chlapca, ktorý sa na obal tejto čokolády dostal v roku 2005. Aj keď sme sa s ním stretávali odmalička, len málokto pozná jeho meno. No a dnes by sme pravdepodobne nepoznali ani jeho tvár.

Malý Matteo Farneti totiž odvtedy, prirodzene, poriadne vyrástol a stal sa z neho muž. Dnes má 30 rokov a hoci sa o jeho živote veľa nevie, občas zverejní nejakú fotku na sociálnej sieti, samozrejme, aj s čokoládou. Ako sa zdá, modelingu sa nikdy nevzdal.

Skutočná tvár

Zaujímavosťou je, že aj keď fotografovi pre obľúbenú značku pózoval už v roku 2005, jeho identita zostala tajomstvom až do roku 2016. Na internete sa preto objavilo množstvo špekulácií a dokonca aj meno iného chlapca, istého Josha Batesona, ktorý mal byť údajnou tvárou značky.