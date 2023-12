Vianočný zázrak na východe. Neznámy hrdina potešil celé námestie, na oplátku chcel iba jednu vec

Každý rok majú na vianočných trhoch svoj stánok. Sabinovskí školáci v ňom predávajú výrobky z keramiky, ktoré tri mesiace v predstihu zhotovovali. Tento rok sa ich tvrdá práca vyplatila ešte o čosi viac. Sošky, svietniky, srdiečka a stromčeky sa predali všetky naraz. Mohol za to neznámy hrdina.

Pre deti zo Základnej umeleckej školy je to taký malý vianočný zázrak. Neznámy človek síce zaplatil za všetky diela, no nenechal si ani jedno. Mal iba jednu požiadavku. „Podmienka bola, že dnešný deň máme robiť radosť ľuďom. Máme predmety rozdávať s láskou v srdci, aby detičky cítili radosť z obdarovania ďalších ľudí, lebo o tom to je,“ vysvetlila pre RTVS učiteľka Eva Motýľová.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Veronika Mihaliková

A tak sa deti delili o kúzlo Vianoc práve obdarovávaním. Dojatí tak neboli len žiaci a pani učiteľka, ale aj každý, kto sa pri stánku zastavil a spomedzi keramických výrobkov si niečo vybral. „Krásny nápad pre všetkých obdarovaných. V dnešnom čase je niečo takéto veľmi ojedinelé,“ ozývalo sa námestím.

Kto sa o toto vianočné kúzlo medzi sabinovskými školákmi zaslúžil, to ostáva tajomstvom. „Je to pre mňa také neskutočné niečo, oheň v srdci, ktorý my rozdávame ďalej prostredníctvom toho pána, ktorý nám urobil také veľké gesto,“ ďakuje pani učiteľka.