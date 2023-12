Hnevajú sa, že korunku krásy vyhrala Misska s krátkymi vlasmi. Tá má pre všetkých silný odkaz

Dvadsaťročná študentka matematiky Eve Gillesová sa stala prvou krátkovlasou Miss Francúzska a jej víťazstvo vyvolalo v krajine poriadnu diskusiu. Konzervatívnejším Francúzom sa nepáči, že za novú kráľovnú krásy porota korunovala ženu s krátkymi vlasmi. Víťazka súťaže má pre všetkých odkaz na zamyslenie.

Prekážajú im krátke vlasy a krivky

Brunetka so strihom známym ako pixie-bob bola korunovaná pred 7,5 miliónom televíznych divákov a mnohí z nich s víťazkou neboli stotožnení. V hlasovaní verejnosťou bola Eve Gillesová na treťom mieste a až porotcovia ju posunuli na prvé miesto, čo niektorým nebolo po chuti.

Víťazku vo Francúzsku si totiž volia z polovice diváci a z polovice porota – body sa následne sčítajú a určí sa víťazka. Po vyhlásení tohtoročnej víťazky sa na sociálnych sieťach strhla hádka a mnohí pobúrení Francúzi písali, že Eve nevyzerá ako tradičná miss s dlhými vlasmi a „ženskými krivkami“, ale ako androgynná bytosť, teda osoba nejednoznačného pohlavia.

Tvary tela si nevybrala

Eve Gillesová pre La Voix du Nord priznala, že v súťaží chcela ukázať najmä to, že je silnou ženou a nezáleží na dĺžke vlasov. „Vlasy som si ostrihala pre seba. Vidím sa ako silná, odhodlaná žena, bez ohľadu na dĺžku vlasov,“ povedala Gillesová, ktorej sa mnohí na sociálnych sieťach zastávajú a hovoria, že ženskosť by sa mala oslavovať vo všetkých formách. Iní hovoria, že francúzska krása nikdy nebola len otázkou vzhľadu, ale aj ducha, a teda univerzálnej príťažlivosti.

„Áno, je to výhra rozmanitosti. Nikdy by vám nemal diktovať, kto ste. Že ma kritizujú za vlasy, to mi neprekáža – vybrala som si ich a môžem ich kedykoľvek zmeniť. Ale svoje telo a jeho tvary som si nevybrala, ani metabolizmus, ktorý mám,“ odkázala hrdo víťazka.