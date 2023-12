Šťastie našla pri zubárovi z Oravy. Hviezda Dunaja po utajenom tehotenstve prezradila, či sa ešte vráti

„Mám 25 rokov a to bol pre mňa vždy zlomový bod,“ priznala pre Markízu herečka Ráchel Šoltésová, ktorá do tohto veku túžila stihnúť svadbu aj bábätko. Všetko sa jej podľa jej slov náhle splnilo. Hviezde z Dunaja sa podarilo pred verejnosťou utajiť svadbu aj tehotenstvo a teraz sa prvýkrát podelila o tie najkrajšie chvíle.

Zubár z Oravy

Ráchel Šoltésová tvorila päť rokov pár s hereckým kolegom Lukášom Dózom a krátko po rozchode sa postavila pred oltár s iným Lukášom. V šou Petra Marcina prezradila, že lásku našla na Orave pri „obyčajnom mužovi“, ktorý nie je herec. „On je môj zubár,“ smiala sa herečka. Pre diva.sk zase priznala, že muža svojich snov už nehľadá, pretože ho našla. A aký by mal byť?

„Taký, akého mám teraz. Dobrý, milujúci, múdry, zodpovedný, vtipný, priateľský, ochotný a pokojný,“ uviedla Ráchel, ktorá v júni tohto roku všetkých prekvapila fotografiami vo svadobných šatách. „Láska vždy zvíťazí,“ napísala vtedy k romantickej fotke s manželom Lukášom.

Čerstvá mama

O šesť mesiacov neskôr herečka zverejnila na sociálnych sieťach fotografiu svojej ruky, za ktorú ju drží novorodený synček Jakub. „Kubo velí, čau!“ napísala Ráchel, ktorá sa stala čerstvou mamou. „Ráchel, zlatko, ty mama úžasná, veľmi ti gratulujem! Teším sa s vami a pozdravujem vášho Kuba,“ odkázala jej v komentároch šťastná Monika Hilmerová, ktorá je Ráchelinou seriálovou mamou.

V populárnom seriáli Dunaj sa Ráchel podarilo skrývať tehotenské bruško celých deväť mesiacov. „Všelijako mi zväčšovali šaty, prešíval a potom, už keď to bolo veľmi viditeľné, tak som nosila pred bruchom nejaký vešiak s vecami alebo krabicu,“ prezradila pre Markízu Ráchel. V seriáli jej postava prešla veľkým prerodom. V novom rozhovore priznala aj to, či sa do Dunaja ešte vráti.

