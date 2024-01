Nedožije sa siedmich rokov, vraveli lekári. Vďaka neoblomnej mame prežil život ako jeho rovesníci

Roy Lee Dennis, ktorého prezývali „Rocky“, bol mladším z dvoch synov. Narodil sa v roku 1961 a aj keď vyzeral úplne zdravý, röntgenový technik si neskôr všimol nezrovnalosti na chlapcovej lebke. Lekári potvrdili, že Rocky trpel extrémne zriedkavým ochorením, kostnou dyspláziou, pri ktorej abnormálne usadeniny vápnika v lebke zdeformovali jeho tvár a spôsobili, že narástla na dvojnásobok normálnej veľkosti. Lekári matku varovali, že jej syn sa nedožije siedmeho roku života, ale Rocky nakoniec všetkých prekvapil.

Umieranie nie je problém

Lekári povedali Rockyho matke, že jej syn postupne ohluchne, oslepne a bude trpieť ťažkým mentálnym postihnutím, kým mu váha lebky nakoniec nezničí mozog. Na základe šiestich ďalších známych prípadov predpovedali, že sa nedožije ani siedmich rokov. Nič z toho sa napokon nestalo. Rocky začal chodiť na základnú školu a jeho mama Rusty ho vychovávala ako akéhokoľvek iného chlapca.

Napriek svojmu zdravotnému stavu sa Rocky ukázal ako hviezdny študent, ktorý sa pravidelne umiestňoval na popredných miestach svojej triedy. Bol obľúbený aj u ostatných detí. „Všetci ho mali radi, pretože bol skutočne zábavný,“ povedala jeho matka o svojom synovi v rozhovore pre Chicago Tribune v roku 1986.

Odmietala so synom zaobchádzať ako s invalidom a chcela všetkým skeptickým lekárom dokázať, že jej syn bude mať ten najnormálnejší možný život. „Všetci sa na určitej úrovni rozhodujeme, ako budeme žiť a zomierať. Takže keď žijete svoj život naplno, umieranie nie je veľký problém,“ vysvetlila Rockyho mama, ktorá mu vštepovala veľkú dávku sebavedomia.

Neverím, že som slepý

Ako dieťa Rocky často žartoval o svojom vzhľade, kedykoľvek na to upozornili deti alebo dospelí. Práve jeho mama ho naučila, aby bol ku všetkým milý a aby si zo seba nebál urobiť žarty. „Ak sa budeš správať dobre, budeš dobrým, oni to uvidia a budú ťa milovať,“ vysvetľovala mu. Rocky si mamine rady zobral k srdcu a neustále si zo seba uťahoval, a to najmä cez Halloween, keď si susedia mysleli, že má tú najdokonalejšiu masku. On pritom chodil koledovať len s vlastnou tvárou.

„Aké milé, má na sebe dve masky! Zlož si ich,“ hovorievali mu susedy pri koledovaní. Rocky sa potiahol za tvár a s humorom im povedal: „Páni, musí to byť asi prilepené!“ Keď pochopili, že chlapec pred nimi nemá na tvári žiadnu masku, dali mu všetky sladkosti. Rocky svoju „inakosť“ využil vo svoj prospech, na rohu ulice predával svoje hračky a každý sa pri ňom kvôli jeho tvári zastavil. A nakoniec aj nakúpil. „Bol príliš prefíkaný a miloval peniaze,“ spomínala na svojho syna mama, ktorá mala za sebou drogovú závislosť, no ako čas ukázal – Rockyho ochorenie malo genetický pôvod.

