Nedokázal si ani zapnúť gombík, no pamätal si všetko. Toto je skutočný príbeh geniálneho Rain Mana

Život Kima Peeka bol skutočným príbehom, ktorý sa vďaka oscarovému filmu dostal do celého sveta.

Na prvý pohľad spočítal stovky rozsypaných špáradiel. Pamätal si každú maličkosť a každý detail. Knihy strán dokázal prečítať jedinečným spôsobom – ľavým okom čítal jednu stránku, zatiaľ čo tým pravým čítal súbežne druhú. Dustin Hoffman si v oscarovom filme Rain Man zahral postavu autistického génia, no len málokto vie, že jeho rola bola založená na skutočnej osobe. Kim Peek, reálny Rain Man, mal ešte neuveriteľnejší život, ako pripúšťa samotný film.

Na syna radšej zabudnite

Kim Peek sa narodil so skutočne výnimočným mozgom, ktorému chýbal zhluk nervov. Tie mali za úlohu spájať dve hemisféry. Keď mal Kim deväť mesiacov, neuropsychiater dal jeho rodičom len jednu radu: „Chlapec bude navždy mentálne retardovaný. Nikdy sa nebude vedieť učiť, mali by ste ho dať do ústavu a zabudnúť naňho.“ Lekár sa však ohromne mýlil. Už ako dvojročný sa Kim dokázal naučiť neuveriteľné množstvo informácií.

O dva roky neskôr už vedel sám prečítať všetky encyklopédie a pamätal si väčšinu z toho, čo prečítal. Jednu knihu dokázal prečítať za menej ako hodinu – očami totiž dokázal čítať dve strany zároveň. Ohromná rýchlosť mu umožnila počas života prečítať viac ako 11-tisíc kníh. A podľa informácií The Times vedel väčšinu z týchto knižiek naspäť.

„So stopercentnou fotografickou pamäťou si pamätá všetko, čo prečítal. Vie vymenovať všetky mestá v Spojených štátoch, ich mestské časti, cesty, poštové smerovacie čísla. Pamätá si dejiny akejkoľvek krajiny, všetkých panovníkov aj to, kedy panovali. Pamätá si mená všetkých prezidentov, ich rodín aj všetky úspechy NASA,“ uviedol jeho otec, ktorý po boku svojho syna strávil celý život. Aj keď mysľou Kim predbehol všetkých rovesníkov, nedokázal žiť bez pomoci ostatných. Chodiť začal až ako štvorročný, nedokázal si zapnúť gombíky a kvôli poškodenej časti mozgu, ktorý má názov „mozoček“, mal problémy s bežnými motorickými schopnosťami.

Bezodná pamäť

Kim sa napriek všetkému zmenil na chodiacu encyklopédiu a svojimi schopnosťami dokázal očariť aj úplne cudzích ľudí. Nielenže im na základe jedného pohľadu na mapu vedel povedať presnú cestu domov, ale za niekoľko sekúnd vedel človeku len podľa dátumu narodenia povedať, aký deň vtedy bol. „Mal doslova bezodnú pamäť,“ povedal o ňom profesor psychológie Daniel Christensen, ktorý skúmal Kima Peeka celých dvadsať rokov.

Christensen počas vyšetrení objavil, že Kimovi v mozgu chýbali milióny vlákien, ktoré by spájali ľavú a pravú hemisféru, no zároveň mal v mozgu množstvo nervových spojení, ktoré väčšina ľudí vôbec nemá. Pravdepodobne preto si dokázal spomenúť na neuveriteľné množstvo informácií. Dodnes však lekári neprišli na presný dôvod, ako si Kim dokázal zapamätať všetko. Isté však je, že bez jeho neuveriteľných schopností by nikdy nevznikol oscarový film Rain Man.

Kto je skutočná hviezda?

S Kimom sa scénarista Barry Morrow stretol prvýkrát v roku 1985 a vedel, že príbeh tohto chlapca môže byť filmovým trhákom. Nebolo takmer nič, na čo by mu Kim nevedel odpovedať. O dva roky na to sa s Kimom stretol Dustin Hoffman, ktorý po prvom stretnutí povedal Kimovi: „Ja som síce hviezda, ale ty si celé nebo.“

