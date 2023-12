Bola ich jedinou možnosťou. Týchto päť slávnych ľudí sa z dieťatka raduje vďaka náhradnej matke

Túžili po bábätku, no nemohli ho mať. Mnoho celebritných párov má za sebou bolestnú snahu o vlastného potomka, pričom práve náhradná matka bola ich jedinou možnosťou. Pozrite sa s nami, kto sa vďaka tomu raduje z vlastného dieťatka.

5. Paris Hilton

Nie je to tak dávno, čo dedička hotelového impéria Paris Hilton spolu s kamarátkami, medzi ktoré patrili aj speváčka Britney Spears či herečka Lindsay Lohan, chodila na jednu párty za druhou a „žúrovala“ ako o život. Z najväčšej párty maniačky sa však zjavne stáva vzorná a starostlivá mama. K synovi Phoenixovi totiž nedávno pribudla aj dcérka London.

Obe deti modelke vynosila náhradná matka. Paris už v minulosti prezradila, že za všetko vďačí Kim Kardashian, ktorá ju zoznámila s lekárom na plodnosť a IVF špecialistom. „Byť mamou bolo vždy mojím snom, som taká šťastná, že sme sa s Carterom našli,“ povedala Paris a dodala, že ich srdcia sú teraz naplnené láskou.

4. Tyra Banks

Aj bývalá topmodelka Tyra Banks sa mamou stala vďaka náhradnej matke. V minulosti bola niekoľkokrát na umelom oplodnení, no to, bohužiaľ, nevyšlo. „Nebolo mi dopriate, aby som vynosila a porodila vlastné dieťa. Napriek tomu som sa nevzdala a rozhodla som sa, že budem mať vlastného biologického potomka. Ďakujem za modernú dobu, ktorá nám to umožnila,“ uviedla v jednom z rozhovorov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/NigelBarkerOfficial/photos/t.100044261987834/1537097063134278/?type=3

3. Priyanka Chopra

Známy hollywoodsky pár Priyanka Chopra a Nick Jonas majú vďaka náhradnej matke dcérku. Jej príchod na tento svet bol dramatický, keďže sa narodila o niekoľko týždňov skôr. Bola preto v inkubátore a jej stav bol vážny. Nakoniec všetko dobre dopadlo a obaja manželia si v súčasnosti užívajú zdravé dievčatko.

Článok pokračuje na ďalšej strane: