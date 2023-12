Veľké obavy, ktoré sa v jednom momente rozplynuli. Partner Natálie Puklušovej opísal dramatický pôrod

Je z nej mamina a mimoriadne sa z toho teší. Natália Puklušová, ktorú televízni diváci poznajú napríklad zo seriálu Oteckovia či Búrlivé víno, len pred pár dňami darovala život dcérke. S partnerom Michalom Margušom, ktorý prezradil aj dojímavé okamihy z pôrodu, si tak najnovšie budú plniť už rodičovské povinnosti.

Najkrajšia vôňa na svete

Herečka, ktorá začína novú životnú etapu, sa na svoju novú rolu nesmierne tešila, no zároveň priznala aj obavy. Bezprostredne po pôrode svojim fanúšikom na sociálnej sieti oznámila radostnú novinku: „Dali sme to. Idem sa zotaviť a všetko vám vyrozprávam,“ napísala čerstvá mamička.

Po pár dňoch sa svojim priaznivcom prihovorila opäť a prezradila aj meno dievčatka - Wilka Mária. „Ako plačem dnes. Mi to dochádza celé. Že som mama. A že mám ako každá mamka tú najkrajšiu dcéru na svete. A že som to dala! Ako naše prababky a babky. S celou tou obrovskou bolesťou. Dnes mi to došlo. Že sme rodina. A že nám doma vonia najkrajšia vôňa na svete. To je neskutočné, ako Wilka vonia. Úplne až teraz chápem všetky mamky,“ dodala dojatá herečka.

Počúvali relaxačnú hudbu

Aj Natáliin partner Michal sa rozhovoril o pôrode a dojímavo opísal okamihy, na ktoré nezabudne. Priznal, že keď sa ponáhľali do ružinovskej nemocnice, mal trochu obavy, ako to celé dopadne. Keď im však v pôrodnici otvorila tá najmilšia pôrodná asistentka, akú si len mohli priať, jeho strach sa okamžite vytratil.

„Natálka mohla rodiť, v akej polohe chcela, ešte mali dokonca aj difuzér s esenciálnymi olejmi a mohli sme si pustiť k pôrodu relaxačnú hudbu. Celý personál bol úplne skvelý, za čo im patrí naše obrovské ďakujem,“ dodal čerstvý otec. Slovami chvály nešetril ani na svoju milovanú partnerku.

