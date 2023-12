VIDEO: Berieme ich za samozrejmosť, no chlapcovi zmenili život. Pozrite sa, ako prvýkrát počul hlas mamy

Jeho smiech je nákazlivý a jeho úsmev rozžiari každú miestnosť, prezradili o chlapcovi humanitárni pracovníci zo združenia Človek v ohrození. Pomáhajú rodinám v Sýrii, odkiaľ pochádza aj Hamed. „Jeho srdečnosť a empatia je neuveriteľná. Keď ma videl plakať, tak mal hneď slzy v očiach aj on a plakal tiež. A keby mal teraz v ruke napríklad sušienku, tak mi ju skôr ponúkne, ako keby ju mal zjesť sám,“ uviedla pre Človeka v ohrození Hamedova mama Karma.

Mama samoživiteľka

Hamed je pre ňu to najcennejšie, čo v živote má. Už roky sa sama stará o svojho milovaného syna, ktorý žije s postihnutím a potrebuje špeciálnu starostlivosť. „Veľmi ho rozčuľuje, keď o ňom ľudia hovoria, že je mrzák. Jeho mozog je v poriadku, ale ostatné deti ho provokujú. Najdôležitejšie pre neho je, aby sa k nemu ľudia správali normálne ako ku každému inému dieťaťu,“ priznala.





Jej manžel zomrel pred desiatimi rokmi. O život ho pripravila vojna. „Keď som Hameda predtým brávala k lekárovi na cvičenie, musela som ho nosiť na chrbte. Žiadny vozík sme nemali,“ uviedla unavená mama, ktorá zastupuje rolu oboch rodičov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/clovekvtisni/photos/a.132243196431/10157942879316432

Musí chodiť do práce a starať sa o svoje deti, na kupovanie zdravotných pomôcok preto peniaze nikdy nezostali. Aby získala aspoň nejakú finančnú istotu, prihlásila sa na kurz šitia, ktorú v Sýrii prevádzkuje Človek v ohrození. Práve tam členovia združenia prišli na to, že Karma so svojím synom potrebuje oveľa väčšiu pomoc, ako je len kurz.

Prvýkrát počuje hlasy svojej rodiny

V roku 2021 dostal vtedy 13-ročný Hamed vďaka pomoci Človeka v ohrození a finančného príspevku z Európskej únie invalidný vozík a načúvací prístroj. „Uľahčili sme tak život nielen chlapcovi, ale celej jeho rodine. Hamedovi mladší bratia sú nadšení, že môžu svojmu bratovi pomáhať s výslovnosťou a s porozumením nových zvukov,“ uviedla za Človeka v ohrození Megan Giovannetti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/clovekvtisni/photos/a.132243196431/10157999821976432

Karma sa teraz môže sústrediť na to, aby uživila svoju rodinu a uplatnila všetky znalosti, ktoré sa naučila na kurze. „Chcem byť schopná uživiť svoju rodinu sama. Mať vlastnú prácu, vďaka ktorej budem nezávislá a nebudem nikoho potrebovať. Mojím jediným prianím je, aby som sa mohla postarať o svoje deti a všetko, čo potrebujú. Aby žili život ako ostatné deti,“ dodala s odhodlaním Karma.