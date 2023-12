Mníška svojím talentom šokovala svet a potom vymenila habit za vysoké opätky: Zmena je znakom evolúcie

Keď sa pred desiatimi rokmi objavila na televíznej obrazovke, okamžite si získala pozornosť celého sveta. Mladá mníška zo Sicílie sa prihlásila do súťaže Hlas Talianska, aby všetkým ukázala svoj talent. Porotcovia ho rozpoznali okamžite, avšak dlho sa spamätávali z pohľadu na osobu, ktorej úžasný hlas patril. Cristina Scuccia vo veku 26 rokov súťaž vyhrala, pričom všetky peniaze za víťazstvo využila na dobročinné projekty z kongregácie, do ktorej spadal jej mníšsky rád uršulínok.

Láska na prvý pohľad

Obdobie v reholi po rokoch označovala za jej najkrajšie v živote. „Bol to intenzívny zážitok vďaka ktorému som vyrástla,“ hovorila. Pripojiť k sestrám uršulínkam sa rozhodla po tom, keď účinkovala v muzikáli venovanom zakladateľke rádu. „Keď som vyšla na pódium, cítila som, ako keby sa niečo vo mne zmenilo. Bolo to, ako by som sa zamilovala, ako keby to bola láska na prvý pohľad,“ opisovala. Páčilo sa jej, že vidieť spievať sestry či mníchov na pódiu nebolo nič výnimočné: „Keď stretnete Boha, máte chuť spievať, tancovať a chváliť ho.“

Úspech v komerčnej súťaži najprv striedali chvály so skepticizmom. Mnohí predstavitelia katolíckej cirkvi vrátane tých vo Vatikáne jej víťazstvo chválili, iní ho považovali za riziko pre mníšsky rád. Scuccia sa však nedala ovplyvniť a stále vytrvalo spájala obe poslania. Verná bola rádu, ale zároveň si plnila sen o hudobnej kariére. Stále trvala na tom, že svoju popularitu chce využiť na šírenie božieho slova.

Stretla sa aj s pápežom

Len pár mesiacov po víťazstve v súťaži sa stretla s pápežom Františkom, aby mu predstavila svoj nový album. Po celosvetovom úspechu si založila webovú stránku, kde sa delila o novinky z jej života, informovala o koncertoch, zdieľala rozhovory a jej mediálne vystúpenia. S narastajúcou slávou sa ale zvyšoval aj tlak na jej osobu.

