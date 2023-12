Čas beží neuveriteľne rýchlo. Tieto známe tváre idú oslavovať päťdesiatku a my ich stále vnímame ako mladých

Mnohým z nich by ste to netipovali, keďže sa môžu pochváliť mladistvým vzhľadom.

Čas je neúprosný a napriek tomu, že by ho chcel zastaviť asi každý z nás, bohužiaľ to nie je možné. Svoje by o tom vedeli hovoriť títo slávni ľudia, ktorí budúci rok vstúpia do siene päťdesiatnikov. A hoci mnohí z nich vyzerajú stále mladistvo, starnutie ani vek sa stopnúť nedajú.

5. Leonardo DiCaprio

Oscarový herec oslávi okrúhle jubileum 11. novembra. Idol mnohých žien, ktorý na filmovom plátne podáva zúrivé herecké výkony, sa narodil v Los Angeles a koncom 80. rokov začal účinkovať v televíznych reklamách. V kariére ho veľmi podporovala mama, ktorej tiež môže vďačiť za svoj fenomenálny úspech. Napriek tomu, že sa narodil v meste anjelov, nešlo o žiadnu štvrť s luxusnými vilami, práve naopak. Bolo to miesto, kde sa po zotmení bál vyjsť na ulicu. Preto ho jeho mama vozila niekoľko hodín do inej školy. Podľa Lea tri hodiny denne s ním trávila v aute, aby mohol chodiť do školy, kde bol svet krajší. Chcela totiž pre neho omnoho lepší život a po celý čas stála po jeho boku. Ona je ženou jeho života a jej vďačí za všetko.

4. Victoria Beckham

Päťdesiatiny bude zapíjať táto britská módna návrhárka, bývalá členka skupiny Spice Girls a manželka futbalistu Davida Beckhama, 17. apríla. Táto britská ikona sa narodila ako Victoria Caroline Adams v meste Harlow v Essexe. Do povedomia sa dostala v 90. rokoch ako členka dievčenskej skupiny The Spice Girls, v ktorej ju prezývali Posh Spice. Po opustení skupiny potom v roku 2008 založila vlastnú módnu značku, s ktorou do dnešného dňa dosiahla mimoriadny úspech a vo svete je uznávanou dizajnérkou. S manželom Davidom má štyri deti: Brooklyna, Romea, Cruza a Harper.

3. Kate Moss

Bývalá topmodelka sfúkne 50 sviečok 16. januára. Katherine Ann Moss prišla na modelingovú scénu koncom deväťdesiatych rokov. Bola zaujímavá pre netradičný vzhľad, najmä pre svoje chlapčenské telo. To ju predurčilo na úspešnú modelingovú kariéru, niekoľkokrát sa objavila na titulke módneho magazínu Vogue. V rokoch 1994 až 1998 chodila s hercom Johnnym Deppom. Má dcéru Lilu Grace Moss, ktorá je tiež modelkou.

