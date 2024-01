Dokonalá vianočka má niekoľko pravidiel. Vďaka receptu Petry Tóthovej nezabudnete ani na jedno

Názvom síce evokuje najkrajšie sviatky roka, to však neznamená, že si ju nemôžete urobiť hocikedy. Reč je o vianočke, obľúbenom pečive Slovákov, ktoré si vychutnáte na raňajky, desiatu či olovrant. A pokiaľ si chcete pripraviť naozaj špeciálnu vianočku, zbystrite pozornosť. Petra Tóthová ponúka skvelý recept, ktorý si určite odporúčame vyskúšať.

Inšpiroval ju jeden koláčik

Srdce ju odjakživa priťahovalo k sladkému, teraz sa pečením aj živí. Petra Tóthová síce vyštudovala až tri vysoké školy, no aj tak sa rozhodla venovať tomu, čo ju naozaj napĺňa. Pečenie sa stalo jej vášňou pred dvadsiatimi rokmi v Južnej Amerike, kde to naštartoval presnejšie jeden koláčik: „Bol to marakujový tart a croissant,“ povedala v rozhovore pre Denník N.

Petru zážitok zo zahraničia motivoval k tomu, aby si založila vlastnú prevádzku: „Na Slovensko som prišla s eufóriou, že budem mať kaviareň a budem piecť vlastné koláče,“ pokračuje ďalej. Povzbudenie získala aj vďaka svojej starej mame, ktorá rada vypekala. Petra však vykonávala aj iné povolania, vyskúšala si, aké je to byť letuškou, pričom aj to ju pripravilo na vystupovanie pred kamerami.

Stala sa teda porotkyňou v relácii Pečie celé Slovensko, v ktorej sa podelila aj o recept na úžasnú vianočku. „Skvelá je aj s hrozienkami a troškou rumu v ceste. Potiera sa dvakrát bielkom, pre vyšší lesk. Mala by sa zapletať ani nie príliš voľne, ale ani nie príliš pevno,“ pridáva k receptu rady.

Vianočka podľa Petry Tóthovej:

