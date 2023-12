Jednu vec im zhora nedopriali. Cukrárka Jožka Zaukolcová je 20 rokov s Mirkom, ktorý nemusí sladké

Spomínate si, akú tortu ste mali na svadbe? Cukrárka Jozefína Zaukolcová si to pamätá presne, pretože si ju na túto príležitosť upiekla sama. „Bola to taká klasická orechová torta s maslovým a čokoládovým krémom, potiahnutá modelovacou hmotou zo sušeného mlieka, v tvare šesťuholníka a zložená na antických stĺpoch so svadobným párom. Pred 20 rokmi to bolo veľmi trendové,“ spomínala Jožka, ktorá s manželom Mirkom tento rok oslávila 20. výročie svadby. Jedna z našich najúspešnejších cukrárok sa vydávala ako 32-ročná a s láskou svojho života prekonali aj náročné momenty, ktorým čelia mnohé páry.

Mala byť Jožko

Keď jej silno veriacej mamičke oznámili, že čaká dvojičky, s manželom sa zhodli, že im dajú mená Jozef a Mária. Zámer ale vyšiel iba z polovice, pretože 25. marca 1971 sa v Považskej Bystrici narodili dve sestry. Šebákovci sa teda rozhodli, že mužské meno Jozef zmenia na Jozefínu, a vtedy sa začal písať príbeh Jožky Šebákovej.

Už ako malá pomáhala mame pri pečení, pretože ich doma bolo osem a každá ruka sa v kuchyni zišla. V tom čase ale vôbec nesnívala o tom, že sa stane profesionálnou cukrárkou. „Pochádzam z početnejšej rodiny, mám päť súrodencov a v čase socializmu v 80. rokoch veľa možností na výber nebolo, v Považskej Bystrici boli školy orientované na strojársky priemysel,“ vysvetľovala pre Gastro Academy Jožka, za ktorú sa nakoniec jeden rodinný známy prihovoril na cukrárskej škole.

„Hneď v prvom ročníku som zistila, že je to povolanie – práca, ktorú naozaj chcem robiť. Neskôr ma v tom utvrdila aj moja mama, ktorá bola na moju prácu veľmi pyšná,“ prezradila Jožka, ktorá po skončení školy pracovala vo výrobe ako cukrárka a potom začala učiť na strednej odbornej škole v Púchove.

Študentka teológie

Cukrárka, ktorá vyhrala niekoľko ocenení a ktorá si vyslúžila od kolegov prezývku „dievča so zlatými rukami“, všetkých prekvapila, keď po revolúcii neplánovane presedlala od sladkostí k teológii.

Článok pokračuje na ďalšej strane: