Ušetríte a ešte si aj užijete. Odborník prezradil, ako po sviatkoch dostanete financie pod kontrolu

Už máme po Vianociach, ktoré sú často zaťažkávacou skúškou nielen pre nás, ale aj pre naše peňaženky. Predsa len, obdobie darčekov a rôznych návštev môže dať vašim financiám zabrať. Motivačný kouč Andy Winson, ktorý tiež ľudí učí narábať s peniazmi, pre portál Šarm prezradil tipy, ako narábať s financiami tak, aby ste nevyprázdnili kasičku a zároveň si aj užili život.

Pravidlo 50/30/20

Podľa slov Winsona existuje niekoľko overených trikov, ktoré vám pomôžu financie zvládnuť, a to nielen pred Vianocami. Prvou možnosťou, ktorú môžete vyskúšať, je populárne pravidlo 50/30/20. Ako vysvetľuje, financie si v tomto prípade treba podľa priorít rozdeliť do troch kategórií.

Prvá kategória predstavuje 50% a zahŕňa potreby, teda výdavky nevyhnutné pre život, ako sú nájomné, účty či potraviny, ktoré je treba platiť každý mesiac. 30% zas predstavuje priania, teda veci, ktoré nutne nepotrebujete, ale chcete. Napríklad zábava. Posledná kategória potom zastupuje všetky finančné plány a to, čo má z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na vaše financie. Ide o sporenie na dôchodok, vytváranie núdzového fondu, investície alebo splácanie dlhov.

Trik s obálkami

Overeným trikom je podľa Andyho Winsona aj rozdelenie peňazí do obálok. Či už to spravíte s fyzicky alebo digitálne, vyhnete sa impulzívnemu nakupovaniu. Stačí, ak si vytvoríte pre každú kategóriu ako potraviny, zábava či doprava jednu obálku, do ktorej vložíte potrebné množstvo peňazí. V momente, keď peniaze v obálke vyčerpáte, nemôžete ďalej utrácať.

Pri oboch metódach platí, že je vhodné upraviť si ich podľa vlastných možností. „Niekedy stačí, aby sme v jednej kategórii trochu ubrali a zrazu nám krásne rastie iná. Je to iba o návyku – zapisovať, triediť a vyhodnocovať,“ prízvukuje kouč a dodáva, že je veľmi dôležité viesť si každý deň presnú evidenciu príjmov a výdavkov. Zaberie to len pár minút a rodinný rozpočet to ochráni od impulzívneho nakupovania.