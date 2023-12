Vy dvaja ste si súdení, veštil im kamarát. Igor Timko a zubárka Silvia spolu kráčajú životom už 17 rokov

Svet hudobníkov je občas divoký a bujarý, to sa však netýka lídra skupiny No Name.

„Hovorilo sa, že som milencom niektorých speváčok. To je ale úplná hlúposť a moja manželka to chápe,“ vraví spevák a idol mnohých žien. Igor Timko z No Name by sám podľa vlastných slov neveru neodpustil a tak sa aj on snaží toto pravidlo dodržiavať už dlhé roky v manželstve so svojou Silviou. Ako vraví, vo všetkom držia spolu už 17 rokov. Svadbu im pritom predpovedal kamarát, ktorému na to stačil jeden pohľad.

Foto: TASR - František Iván

Pedagóg, ekonóm aj herec

Len máloktorý muzikant sa môže pochváliť vedomosťami, akými disponuje košický umelec. Igor Timko, ktorý sa v metropole východu narodil 5. septembra 1978, je aj doktor umení, vyštudovaný divadelný herec a ekonóm. Štúdium absolvoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde v roku 2018 dovŕšil aj doktorandské štúdium.

Okrem toho sa môže tiež pochváliť titulom Bakalár z Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Pôsobí aj ako pedagóg na konzervatóriu v Košiciach, kde sám študoval, taktiež na katedre herectva banskobystrickej Akadémie umení. „Človek by si mal dávať vysoké ciele, len pri tých najvyšších sa totiž niekam pohne,“ povedal kedysi v rozhovore pre denník Korzár.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

25 rokov na scéne

Skupina No Name uzrela svetlo sveta v roku 1996, keď ju Igor Timko založil spolu so svojimi bratmi Romanom a Ivanom a s Viliamom Gutrayom. V tom istom roku zvíťazila kapela na pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad a toto víťazstvo im otvorilo dvere do hudobného priemyslu. Neskôr sa k nim pridal Timkov najmladší súrodenec Dušan na gitare a Zoltán Sallai na klávesoch.

No Name dnes patrí medzi najobľúbenejšie slovenské kapely, niekoľkokrát vyhrala anketu Zlatý slávik a u našich českých susedov je mimoriadne populárna. V roku 2021 skupina oslávila 25. výročie svojej existencie na hudobnej scéne.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Netušila, že je populárny

Hoci bol Igor Timko idolom mnohých žien, on sa v časoch stúpajúcej slávy skupiny No Name zahľadel do atraktívnej blondínky Silvie. Keď jej začal dvoriť, vôbec netušila, že je taký populárny, lebo v tom čase bola v Austrálii.

Článok pokračuje na ďalšej strane: